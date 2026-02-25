Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Инферит ИТМен»: 73% российских компаний не знают, какое ПО у них реально установлено

Почти три четверти российских компаний не имеют прозрачного контроля над установленным программным обеспечением на рабочих компьютерах. При этом 30% сотрудников признаются, что устанавливали ПО без ведома ИТ-службы. Такие результаты дал опрос, проведенный разработчиком системы учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

В исследовании, проведенном в феврале 2026 г., приняли участие 1116 респондентов — работающих россиян старше 18 лет. Цель была выяснить, как в компаниях организован процесс установки программного обеспечения, насколько сотрудники вовлечены в него и как часто им приходится самостоятельно устанавливать ПО для выполнения рабочих задач.

Согласно результатам, только 27% опрошенных отметили, что установка программ на рабочие компьютеры осуществляется исключительно по согласованию с ИТ-службой. 54% затруднились ответить, как именно их компания выстраивает данный процесс. Еще 10% указали на смешанную модель, а 9% признались, что обычно устанавливают ПО самостоятельно.

При этом 30% опрошенных заявили, что хотя бы раз устанавливали программу на рабочий компьютер без согласования, чтобы быстрее выполнить задачи (11%) или из-за отсутствия нужных приложений в стандартном наборе (9%), 10% отметили, что считают такую практику нормой.

«Таким образом, в компаниях в 73% случаев отсутствует либо четкий регламент установки программ, либо его фактическое соблюдение. И эта проблема выходит далеко за рамки дисциплины сотрудников. Отсутствие прозрачного учета программного обеспечения напрямую влияет на информационную безопасность и эффективность управления ИТ-бюджетом», — сказал Данила Трусов, директор «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Результаты исследования подтверждают: цифровая зрелость компании определяется не количеством внедренных решений, а степенью управляемости инфраструктуры. Прозрачность ИТ-активов становится стратегическим фактором устойчивости бизнеса, влияя одновременно на безопасность, бюджет и операционную эффективность.

