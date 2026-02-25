Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

InfoWatch обновила «Arma Стена» и Management Console

ГК InfoWatch выпустила совместное обновление двух взаимосвязанных продуктов — «InfoWatch Arma Стена 4.8» и InfoWatch Arma Management Console 2.2. Новые версии обеспечивают непрерывность рабочих процессов, высокую автоматизацию, предсказуемое поведение сети и быструю настройку без лишней рутины. Для администратора системы из веб-интерфейса доступна удобная настройка защиты.

Обновление межсетевого экрана «InfoWatch Arma Стена 4.8» включает поддержку промышленных протоколов GOOSE, MMS, S7-Communication, FOCAS и UMAS в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП). Благодаря этому система не просто фильтрует трафик по сетевым адресам, а разрешает или блокирует конкретные технологические операции — это значительно повышает безопасность объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Помимо этого, в обновлении добавлены графики нагрузки интерфейсов — они помогают отслеживать трафик на физических интерфейсах, быстро выявлять узкие места и обеспечивать стабильность работы сети. Поддержка Ethertype в правилах межсетевого экрана позволяет фильтровать трафик не по IP-адресам или портам, а непосредственно по типу протокола. В новой версии «InfoWatch Arma Стена» появилась синхронизация учетных записей в кластере.

«Обновление межсетевого экрана «InfoWatch Arma Стена» включает поддержку новых промышленных протоколов и ряд других нововведений, которые повышают удобство и простоту управления. Решения InfoWatch по защите промышленных сетей вместе с высоким уровнем защиты не требуют большого штата дорогостоящих ИБ-специалистов», — сказал старший менеджер по продукту InfoWatch Arma Стас Румянцев.

Обновление центра управления InfoWatch Arma Management Console 2.2 упрощает групповое управление большим парком устройств «Arma Стена»: позволяет скачивать и загружать конфигурации в формате команд, централизованно добавлять правила сразу на множество устройств и перезагружать их. Появились новые виджеты для мониторинга состояния системы — виджет «Остаток места на разделах диска» показывает заполненность хранилища, а виджет «Мониторинг загрузки RAM» отображает текущую нагрузку на оперативную память.

«В новой версии InfoWatch Arma Management Console учтена обратная связь от наших заказчиков: в центре управления всеми решениями InfoWatch Arma повышена автоматизация — теперь он позволяет экономить время и ресурсы при настройке большого парка межсетевых экранов», — сказала менеджер по развитию продукта InfoWatch Arma Анна Иванова.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Гендиректора ИТ-компании, работавшей на правительство США посадили на семь лет за продажу секретов в Россию

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Взломщики банкоматов резко нарастили активность в США. Злоумышленникам досталось более $20 млн

Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust

Глобализация пошла не по плану. Украинца бросили в тюрьму на долгие годы за помощь КНДР в краже данных у США

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще