Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Безопасность
Positive Technologies выпустила новую модель PT NGFW для защиты дата-центров и высоконагруженных корпоративных сетей

Positive Technologies выпустила PT NGFW 3050. В компании его называют самым производительным решением среди российских межсетевых экранов нового поколения. Новая модель обрабатывает трафик со скоростью до 400 Гбит/с в режиме Stateful Firewall с контролем приложений, а с включенной системой предотвращения вторжений (IPS) пропускная способность доходит до 100 Гбит/с.

PT NGFW 3050 стал ответом на запрос финансового сектора и ИТ-отрасли, где критически важны высокая производительность и надёжность. Достижение этих показателей с помощью кластеров active-active усложняет инфраструктуру. Требуется тонкая настройка алгоритмов балансировки, дизайн сети становится сложнее, кратно возрастает стоимость такого решения.

Отказоустойчивый кластер active-standby из двух PT NGFW 3050 позволяет достичь требуемых производительности и надежности без необходимости выстраивать сложную многокомпонентную архитектуру.

Производительность PT NGFW 3050 в режиме L4 firewall с контролем приложений доходит до 400 Гбит/с. Со всеми включенными модулями безопасности: IPS, антивирус, NAT, URL-фильтрация пропускная способность достигает 86 Гбит/с. Устройство поддерживает до 40 млн одновременных соединений и обрабатывает 3 млн новых сессий в секунду.

«Мы привыкли, что безопасность — это компромисс между глубиной анализа и скоростью. Выход PT NGFW 3050 доказывает, что это стереотип. На сегодняшний день PT NGFW 3050 — это самый производительный, сертифицированный во ФСТЭК, российский межсетевой экран нового поколения на рынке, способный детально анализировать трафик на скоростях магистральных каналов. Наши клиенты из числа операторов связи и крупного бизнеса теперь смогут получить защиту от сложных атак, не беспокоясь о деградации сервисов», — отметила руководитель продуктовой практики PT NGFW в Positive Technologies Анна Комша.

PT NGFW 3050 использует надежный технологический фундамент: модернизированный стек TCP/IP, работающий в пользовательском пространстве, специальный протокол отказоустойчивости, а также собственные движки IPS и антивируса. В составе платформы 1 ТБ оперативной памяти DDR5 и современные процессоры Intel Scalable 4 поколения. Несмотря на рекордные цифры производительности и высокий TDP процессора, PT NGFW 3050 занимает всего два юнита в стойке. Все платформы PT NGFW производятся в России и включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

PT NGFW 3050 дополняет линейку из девяти моделей, охватывающую задачи от защиты небольших филиалов до крупных дата-центров. Все устройства управляются единой централизованной системой. Высокая производительность PT NGFW подтверждается независимыми тестами лаборатории BI.Zone и компании «Инфосистемы Джет», в ходе которых межсетевой экран превысил заявленные характеристики.

