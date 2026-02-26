Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Облака
|

Контейнерная платформа MWS Cloud подтвердила совместимость с решением для безопасности Luntry

MWS Cloud сообщил о подтверждении совместимости собственной платформы контейнеризации MWS Container Platform с ПО для обеспечения безопасности контейнерных сред Luntry.

Совместное использование платформы и решения безопасности позволяет заказчикам MWS Cloud контролировать риски на всех этапах жизненного цикла приложения – от сборки до промышленной эксплуатации. Интеграция снижает временные и операционные затраты на настройку защищённых Kubernetes-кластеров и управление ими.

Использование связки MWS Container Platform и Luntry поддерживает современные подходы DevSecOps, упрощая взаимодействие между разработчиками, инженерами DevOps и специалистами по информационной безопасности. Это особенно важно для организаций, развивающих микросервисные архитектуры и облачные сервисы.

«Обеспечение встроенной безопасности – ключевой приоритет для нашей контейнерной платформы. Теперь пользователи MWS Container Platform могут быстро получить готовую, защищенную среду для работы с контейнерами без необходимости сложных интеграций», – отметили в MWS Cloud.

Такая совместимость предоставляет пользователям MWS Container Platform расширенную наблюдаемость и возможности для расследования инцидентов, включая кибератаки, аномалии и некорректные конфигурации. Это усиливает возможности команд эксплуатации и безопасности, способствуя практическому внедрению модели нулевого доверия и эффективному распределению функций безопасности.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Из банка в банку. Десятки миллионов россиян снимают деньги со счетов, пока их не заблокировали. Опрос

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Гендиректора ИТ-компании, работавшей на правительство США посадили на семь лет за продажу секретов в Россию

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Взломщики банкоматов резко нарастили активность в США. Злоумышленникам досталось более $20 млн

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще