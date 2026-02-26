Новый релиз платформы Security Vision

Компания Security Vision выпустила обновление своей платформы. Основные изменения коснулись повышения удобства развертывания и сопровождения, расширения реакций на системные события, улучшения генерации отчетов и практичных доработок коннекторов. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Установка и сопровождение инфраструктуры

В мастер установки добавлена опция выбора репозитория, из которого будут выбираться дистрибутивы для развертывания компонентов сторонних производителей: NGINX, PostgreSQL, RabbitMQ, ElasticSearch, Node.js, OpenJDK, Python3 и PowerShell. Теперь можно использовать репозиторий по умолчанию, указать собственный или задать локальную директорию на сервере. В мониторинге состояния платформы стало доступно отображение версии каждого компонента, включенного в мониторинг. Также при развертывании агента (сервиса коннекторов) на активах под управлением Windows появилась возможность установить и настроить сертификат безопасности для HTTPS-соединения.

Автоматизация и реакции на системные события

В оповещениях для системных событий добавлена возможность привязать вновь созданные объекты к запускаемому рабочему процессу - при фиксации события создания объектов они автоматически передаются в экземпляр РП. Кроме того, платформа научилась отправлять оповещения и запускать рабочие процессы при добавлении, редактировании и удалении расписания коннектора.

Для повышения удобства пользователей добавлена настройка заголовка модального окна, в котором заполняются входные параметры при выполнении ручной транзакции рабочего процесса.

Отчеты и генерация документов

Добавлена настройка включения режима отладки при сборке отчетов из веб-интерфейса платформы - это позволяет сразу проверить правильность формирования итогового файла. Для отчетов в форматах XLSX и ODS появилась настройка, позволяющая задавать количество строк между блоками, чтобы точнее контролировать верстку и читаемость.

Данные, формы и экспорт

Реализована возможность настройки форм ввода и вывода для свойств в дополнительных параметрах в системных настройках. При экспорте модуля теперь выгружается также прикрепленный к нему файл - это упрощает перенос модульных пакетов между контурами и стендами.

Коннекторы, события и интерфейсы карточек

В коннекторе типа «Файл» для запроса «Получить файл» добавлена настройка автоматического сдвига позиции до предыдущего символа конца строки. При повторном запросе система выбирает только новую добавленную часть файла, что особенно полезно при работе с log-файлами.

Для анализа событий в табличном виде в перечень свойств добавлена информация по сериализации свойств. А для блока карточки типа «Виджет» появилась настройка перечня отслеживаемых свойств - значения в содержимом блока могут обновляться автоматически без обновления всей карточки объекта.