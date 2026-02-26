«Рег.облако» усилил облачный сервис 152-ФЗ инструментами аварийного восстановления

«Рег.облако», провайдер облачных и bare-metal решений, расширил функциональность защищенного облака 152-ФЗ. В облачную платформу внедрены инструменты для повышения устойчивости ИT-инфраструктуры, которые позволяют работать с данными, оставаясь в рамках требований ФСТЭК и законодательства о персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Основные изменения включают автоматизированное резервное копирование виртуальных машин и безопасный удаленный доступ (VNC) к их консоли для аварийного администрирования. Обе функции реализованы внутри аттестованного периметра облака, без необходимости привлечения внешних сервисов в соответствии нормативным требованиям на всех этапах.

«Современный бизнес нуждается не просто в формальном выполнении предписаний регуляторов, а в построении действительно надежной IT-архитектуры, — отметил Егор Сапун, руководитель направления сертификации инфраструктуры «Рег.облака». — Интеграция новых инструментов позволит компаниям создавать устойчивые IT-ландшафты без усложнения архитектуры и рисков нарушения регуляторных требований».

Обновления в функционале «Рег.облака» будут полезны для любой категории заказчиков, работающих с персональными данными, а особенно для крупных операторов ПДн, прежде всего из финтеха, e-commerce и ритейла, где простои систем и потеря данных могут привести к значительным убыткам. Интеграция инструментов отказоустойчивости непосредственно в аттестованную облачную платформу позволяет сократить время на развертывание ИT-решений.