Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

В России число страховых случаев на самокатах снизилось на четверть: аналитика «Ингосстраха» и «Юрент»

Сервис аренды электросамокатов «Юрент» совместно с «Ингосстрах» подвел итоги самокатного сезона 2025 г. в России. Как показала статистика, культура вождения и сознательность пользователей растут, а аварийность, напротив, снижается. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

Количество страховых случаев, по данным «Юрент», на километры поездок упало на 25%: если за июнь-декабрь 2024 г. один страховой случай приходился на 562 тыс. километров, то в 2025 г. — уже на 751 тыс. безаварийных километров. При этом суммарная дистанция поездок на самокатах сервиса по итогам анализа семи месяцев года составила 178 млн километров — это на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

По данным «Ингосстраха», с июня по декабрь 2025 г. доля поездок с расширенной страховкой составила 31%. С 2023 г. этот показатель увеличился более чем на 5 процентных пунктов.

«Формирование устойчивого позитивного тренда обусловлено, в первую очередь, повышением уровня сознательности пользователей и ростом их опыта управления электросамокатами, а также системной работой операторов по повышению безопасности поездок. В числе таких мер — штрафные санкции за нарушения, внедрение рейтингов пользователей, а также программы обучения правилам дорожного движения, реализуемые совместно с администрациями городов и ГАИ», — сказал Иван Туринге, генеральный директор «Юрент».

«Мы видим устойчивую тенденцию к снижению аварийности при одновременном росте объема поездок. Рынок средств индивидуальной мобильности становится более зрелым: пользователи ответственнее подходят к управлению самокатами и чаще выбирают расширенную страховую защиту. Для нас с партнерами важно помимо обеспечения финансового покрытия рисков еще и формировать культуру безопасной мобильности в городах», — отметил Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании «Ингосстрах».

«Ингосстрах» стал страховым партнером «Юрент» в 2023 г. Пользователи сервиса автоматически получают страховую защиту от несчастных случаев во время поездки и гражданскую ответственность перед третьими лицами. Базовая страховка включена в стоимость аренды самоката и предусматривает выплаты до 200 тыс. руб. Для расширения защиты пользователи могут подключить опцию расширенного страхования. Стоимость страховки начинается от 19 руб. за поездку, в зависимости от тарифа, и включает компенсацию до 900 тыс. руб. как для пользователя, так и для третьих лиц в случае травм или повреждений имущества.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

ИТ-шника взяли в заложники прямо в дата-центре. Его не отпускали, требуя починить то, что сломали другие

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

Продавцы на маркетплейсах наживаются на горе всего мира. В продаже появились ПК с облачными хранилищами вместо жестких дисков. От покупателей это скрывают

Из банка в банку. Десятки миллионов россиян снимают деньги со счетов, пока их не заблокировали. Опрос

Гендиректора ИТ-компании, работавшей на правительство США посадили на семь лет за продажу секретов в Россию

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще