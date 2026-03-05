МТС представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 год

Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
МТС совместно с экспертами Red Security (открытая экосистема ИБ-решений для комплексной защиты бизнеса) представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. Согласно данным аналитики, Поволжье вошло в топ-3 наиболее атакуемых регионов России, уступив только Центральному федеральному округу. Именно здесь была зафиксирована рекордная по мощности DDoS-атака года.

DDoS (Distributed Denial of Service) – это атака, направленная на то, чтобы остановить нормальную работу сайта или интернет-сервиса, сделав его недоступным для пользователей. Для бизнеса и госорганизаций успешная DDoS-атака может привести к остановке ключевых бизнес-процессов, в том числе оказания цифровых услуг или онлайн-продаж и, как следствие, убыткам от простоя, репутационным потерям и оттоку клиентов.

За год сервис Red Security Anti-DDoS в России отразил более 186 тыс. атак — это в 2,7 раза больше, чем в 2024. При этом число атак на регионы выросло вдвое.

Поволжье заняло второе место среди самых атакуемых регионов России после Центрального федерального округа. Здесь было отражено более 11 тыс. DDoS-атак — почти в пять раз больше, чем годом ранее. Каждая пятая региональная атака была нацелена именно на организации Поволжья. Лидерами по числу инцидентов стали Самарская область, Удмуртия и Башкортостан.

Чаще всего хакеры атаковали компании из сфер ИТ, промышленности (особенно нефтегазовый сектор) и здравоохранения. Эти отрасли привлекательны для злоумышленников: сбой в их работе может парализовать важные сервисы и затронуть тысячи людей.

Самая мощная атака в регионе была зафиксирована в июне, она достигала 652,5 Гбит/с. Это рекордная интенсивность, зафиксированная сервисом Red Security Anti-DDoS в 2025 г. Самая продолжительная атака была отражена в августе, она велась более 19 часов. Однако чаще всего ПФО атаковали в IV квартале – с октября по декабрь было отражено почти 40% всех DDoS-атак на регион.

«Цифровизация экономики Поволжья делает наш регион стратегически важным, но одновременно превращает его в приоритетную мишень для киберпреступников. Статистика Red Security, показывающая рост атак — это серьезный сигнал для всего бизнес-сообщества Нижегородской области. Мы видим, что под ударом оказываются ключевые отрасли. Оставлять киберриски без внимания — прямая дорога к финансовым убыткам. Устойчивость бизнеса сегодня зависит от комплексного подхода: своевременное выявление уязвимостей, внедрение автоматизированных средств защиты, использование надежных облачных решений и формирование культуры безопасности среди персонала», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

