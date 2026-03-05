Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Санкт-Петербург стал лидером на Северо-Западе по числу кибератак в 2025 году

МТС и входящая в нее компания RED Security представили результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. СЗФО занял третье место среди самых атакуемых регионов страны. При этом больше всего киберугроз на Северо-Западе пришлось на петербургские организации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. в Северо-западном федеральном округе отразили почти 7,5 тыс. (13% от общего числа инцидентов в стране) DDoS-атак, что в 2,2 раза больше, чем в 2024 г. Лидером по числу кибератак стал Санкт-Петербург, за ним следуют Великий Новгород и Калининград.

Чаще всего мишенями злоумышленников на Северо-Западе становились ИТ, государственный сектор и машиностроение. Как подчеркивают эксперты RED Security, причина большого числа атак на государственные интернет-ресурсы связана с желанием хакеров достичь общественного резонанса и медийного эффекта.

Самая мощная кибератака в регионе была отражена в июне 2025 г., она достигала 505,5 Гбит/с, а самая долгая — в августе 2025 г., она длилась более 49 часов. Однако активнее всего компании Северо-Запада атаковали в мае, что может говорить о политической мотивации хакеров, которые часто проявляют активность в преддверии крупнейших государственных праздников России.

За 2025 г. с помощью сервиса RED Security Anti-DDoS было отражено более 186 тыс. атак. Таким образом, активность хакеров возросла в 2,7 раза год к году. При этом количество DDoS-атак на регионы за то же время увеличилось в два раза.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

Бывший разработчик Google пытался передать коммерческую тайну в Китай

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов

В США осудили мошенницу, торговавшую сертификатами подлинности к продуктам Microsoft

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще