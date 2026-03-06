Сервис резервного копирования K2 Cloud занял первое место в рейтинге BaaS-провайдеров 2026 по версии CNewsMarket

K2 Cloud (подразделение «К2Тех») возглавил новый рейтинг российских провайдеров резервного облачного копирования (Backup as a Service), подготовленный аналитиками CNewsMarket. Сервис резервного копирования K2 Cloud набрал 505 баллов.

Аналитики CNewsMarket оценивали решения по десяткам параметров: функциональность сервиса и сценарии восстановления, используемый стек программного обеспечения и наличие отечественных альтернатив западным решениям, широта поддержки платформ, операционных систем и СУБД, ценовая доступность и условия лицензирования, а также уровень технической поддержки и SLA. Отдельный акцент в исследовании этого года сделан на готовности провайдеров работать с российским ПО. Ограничение доступа к западным лицензиям делает этот критерий все более значимым для корпоративных заказчиков.

Для бизнеса резервное копирование сегодня это не просто хранение копий данных, а часть стратегии устойчивости: защита от сбоев инфраструктуры, атак шифровальщиков и других инцидентов. Соответственно, смещается фокус в оценке провайдеров, рынок смотрит уже не на объем хранилища, а на способность обеспечить гарантированное восстановление в заданные сроки с понятной архитектурой, изоляцией копий и четкими зонами ответственности. K2 Cloud предлагает три основных решения для резервного копирования: с помощью агентов, на уровне гипервизора и ROC Backup для «Яндекс 360», решая потребности разных инфраструктур.

«Резервное копирование – один из ключевых сервисов нашей платформы, и мы последовательно его развивали, расширяли поддержку платформ и СУБД, работали над скоростью восстановления, выстраивали прозрачные условия для клиентов. Первое место в рейтинге CNewsMarket – это оценка работы со стороны независимых аналитиков, и для нас она важна как подтверждение того, что мы решаем реальные задачи бизнеса», — отметил Сергей Зинкевич, CEO K2 Cloud.

Компания продолжает развивать сервис резервного копирования как инструмент устойчивого бизнеса с прозрачными SLA, поддержкой российского стека и гарантией восстановления данных в критических ситуациях.