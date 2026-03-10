ITFB Group стала официальным партнёром «Лаборатории Касперского»

ITFB Tech, инфраструктурное направление ITFB Group, объяила о получении статуса официального партнёра «Лаборатории Касперского». Партнёрство позволяет компаниям совместно реализовывать проекты по защите корпоративной ИТ-инфраструктуры для организаций любого масштаба и отрасли.

ITFB Tech специализируется на проектировании, внедрении и сопровождении корпоративной ИТ-инфраструктуры и инфраструктурных платформ. В рамках партнёрства с «Лабораторией Касперского» команда ITFB Tech обеспечивает полный цикл работ — от технического pre-sale и проведения пилотных проектов до сайзинга программных решений и оборудования, внедрения и поставки «под ключ» как программного обеспечения, так и аппаратной части под него.

Совместное предложение ориентировано на комплексный подход к построению систем информационной безопасности. Клиенты получают возможность внедрять решения «Лаборатории Касперского» в связке с подобранной и протестированной инфраструктурой, что снижает технологические риски, ускоряет запуск проектов и упрощает дальнейшую эксплуатацию ИБ-систем.

Партнёрство с «Лабораторией Касперского» расширяет портфель ITFB Tech в направлении корпоративной информационной безопасности и позволяет компании наращивать экспертизу в работе с ИБ-решениями enterprise-уровня. В ближайшей перспективе ITFB Tech планирует углублять компетенции по продуктам вендора и развивать практику осознанного и архитектурно выверенного внедрения средств защиты информации.