Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Газинформсервис» и «РТК-Сервис» заключили стратегическое партнёрство для защиты инфраструктур крупных предприятий

Системный интегратор «РТК-Сервис» и «Газинформсервис», интегратор и вендор решений в области безопасности и средств защиты информации, объявили о заключении стратегического партнёрского соглашения. Партнёрство направлено на масштабирование внедрений отечественных ИБ-решений и обеспечение киберустойчивости крупнейших предприятий России, включая федеральных операторов связи. Эксперты «РТК-Сервиса» получили сертификацию от производителя.

Центральным элементом сотрудничества стала работа с многофункциональным программным комплексом Efros DefOps. Это флагманское решение компании «Газинформсервис» предназначено для комплексной защиты ИТ-инфраструктуры (сетевых и оконечных устройств, виртуализации) и прикладного ПО (SCADA, RPA, СУБД). Российская платформа уровня enterprise позволяет проводить мониторинг и анализ безопасности ИТ-инфраструктуры на базе единой веб-консоли. Благодаря партнёрству заказчики «РТК-Сервиса» получают доступ к полному циклу возможностей Efros DO: от централизованного контроля доступа и анализа топологии сети до аудита уязвимостей и защиты DNS-протокола из единой консоли.

В рамках соглашения «РТК-Сервис» получил статус авторизованного партнёра с правом на продажу, пилотирование, внедрение и сопровождение комплекса Efros DO. Также интегратор будет внедрять другие продукты вендора: СУБД «Ятоба», Ankey IDM и BAS SimuStrike.

«Ятоба» — российская система управления базами данных (СУБД), предназначенная для использования на значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, государственных информационных системах 1 класса защищённости и других системах.

Ankey IDM — решение для централизованного управления учётными записями и полномочиями сотрудников в корпоративных информационных системах предприятия.

BAS SimuStrike — платформа для автоматического поиска уязвимостей, симуляции кибератак и проверки уровня защищённости ИТ-инфраструктуры.

Технические специалисты «РТК-Сервиса» уже прошли официальную сертификацию производителя. Экспертиза интегратора позволяет предлагать enterprise-сегменту услуги в формате Security-as-a-Service (SECaaS) с полным циклом администрирования и обучения персонала заказчика.

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток Цифровизация

Важной особенностью партнёрства станет проведение интеграционного стендирования вендорских продуктов в собственной лаборатории «РТК-Сервиса». Лаборатория оснащена 44 стойками с более чем 850 единицами ИТ- и телеком-оборудования, а также передовыми измерительными инструментами для проверки производительности, функциональности и совместимости продуктов. Оснащение позволяет эмулировать реальный дизайн сети заказчика и тестировать совместимость решений до начала этапа внедрения.

«Заключение соглашения о стратегическом партнёрстве с "РТК-Сервисом" — это значимый шаг в дальнейшем развитии нашей партнёрской сети. Объединение разработок компании "Газинформсервис" с интеграционными возможностями "РТК-Сервиса" открывает новые возможности для крупных корпоративных заказчиков. Коллеги получили право не только на продажу, но и на сопровождение таких решений, как СУБД Jatoba, Ankey IDM и платформа BAS SimuStrike, что гарантирует конечным пользователям качественный сервис на всех этапах эксплуатации», — отметил начальник отдела по работе с партнёрами компании «Газинформсервис» Владимир Статуев.

«Мы аккумулируем экспертизу по всем вендорам, с которыми работаем и которые актуальны для сетей связи, в единый центр компетенций, — сказал коммерческий директор «РТК-Сервиса» Олег Алленов. — На базе лаборатории "РТК-Сервиса" формируется площадка, где возможно проводить не только R&D, но и проверку реальных интеграций в практически любую сеть, смоделированную в лабораторных условиях. Импортозамещение, доработка отечественного оборудования под реалии рынка и потребности бизнеса становятся драйверами развития российского телеком-решения. В таком формате тесная связка производителя, интегратора и заказчика — главный залог успеха».

В рамках стратегии укрепления направления информационной безопасности «РТК-Сервис» также заключил сотрудничество с такими крупными игроками российского рынка ИБ как R-Vision, «Омега Телеком» и «Код Безопасности». Благодаря сотрудничеству с ключевыми вендорами «РТК-Сервис» предлагает операторам связи и компаниям enterprise-сегмента комплексный пакет услуг по информационной безопасности, включающий импортозамещение и сопровождение отечественных сертифицированных средств защиты информации, а также предоставление безопасности в формате Security-as-a-Service с полным циклом администрирования и обучения персонала заказчика.

