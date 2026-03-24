ГК Swordfish Security нарастила объем выручки на 52% в 2025 на фоне роста интереса к защите ИИ

Совокупная выручка группы компаний Swordfish Security в 2025 превысила 2,1 млрд руб. (в 2024 выручка составляла 1,4 млрд руб.) по результатам подведения итогов прошедшего года. Существенный рост бизнеса связывают с успешным запуском линейки продуктов для защиты искусственного интеллекта.

Львиная доля выручки от поставок ПО приходится на финтех сектор и государственные структуры (700 и 300 млн руб.). Самым успешным проектом 2025 стал инструмент AppSec.GenAI. В 2025 AppSec Solutions (входит в ГК Swordfish Security) выпустила на рынок первый зарегистрированный в реестре российского ПО инструмент для оценки безопасности ИИ-систем.

«Сегодня основной запрос рынка в том, чтобы не просто разработать решения для поиска уязвимостей, а создать единое платформенное решение, которое позволит контролировать разрастающийся список рисков, связанных с массовым внедрением ИИ в бизнес, и реагировать на них комплексно. То есть пройти путь, который классический DevSecOps преодолел лет за 10 необходимо «пробежать» сегодня за год. Искусственный интеллект придал ускорение и изменил условия для обеих сторон – и атакующей и защищающей, – сказал Юрий Сергеев, основатель ГК Swordfish Security.

В 2026 AppSec Solutions намерены выпустить ИИ-файрволл. Компания разрабатывает прокси-шлюз, устанавливающий барьер безопасности между пользовательскими приложениями и ИИ-моделями. Сервис позволит обнаруживать попытки манипуляций моделями в реальном времени и пресекать действия злоумышленников, а также – маскировать чувствительные данные.

ГК Swordfish Security в помощь российскому бизнесу разработали общедоступный фреймворк безопасности ИИ, объединяющий мировой опыт и ориентированный при этом на реалии российского законодательства. Во фреймворке Swordfish: SAIMM собрали основные направления для анализа ИИ, включая ИИ-агентов, критерии оценки рисков и план по их преодолению. Это своего рода чек-лист для самопроверки компаний, внедряющих искусственный интеллект, и ориентированных оценить уровень зрелости и построить дорожную карту его развития.