Интеграция
Бизнес
ИТ-бизнес
CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Перспективный мониторинг»: почти все утечки данных за март произошли из финансового сектора

В марте 2026 г. эксперты компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») зафиксировали 10 инцидентов, затронувших государственный сектор, финансовые и коммерческие организации, онлайн-платформы, медицину и транспорт. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Суммарный объем данных, опубликованных в открытом доступе, составил почти 109 млн записей, включая персональные данные, контактную информацию и пользовательские учетные записи.

Больше всех в марте 2026 г. от утечек пострадал финансовый сектор: из организаций этой отрасли утекло 107 млн записей.

Все пострадавшие сферы и объемы утечек: онлайн-платформы — 16 тыс. записей; государственный сектор — 6 тыс. записей; коммерческий сектор — 775 тыс. записей; транспорт — 22 тыс. записей; финансовый сектор — 107 млн записей; медицина — 1 млн записей.

«Основной объем утечек пришелся на финансовый сектор, который затронули несколько крупных инцидентов. Существенные утечки зафиксированы в сфере медицины, что может подвергнуть целевым атакам уязвимые слои населения. Продолжается распространение баз данных через даркнет-площадки и специализированные каналы в мессенджерах. При этом государственный сектор демонстрирует снижение общего объема опубликованных данных», — сказала Анна Хромова, заместитель начальника отдела исследований киберугроз «Перспективного мониторинга».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техника

Показать еще

Наука

Показать еще