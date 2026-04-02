Служба каталогов Multidirectory совместима с PAM–платформой СКДПУ НТ

«Мультифактор» и «АйТи Бастион» успешно провели испытания и подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с PAM-платформой СКДПУ НТ. Объединение этих решений повышает прозрачность работы привилегированных пользователей за счет детального аудита и фиксации всех их действий, упрощает масштабирование и управление гетерогенными средами, а также помогает соответствовать требованиям регуляторов и стандартам информационной безопасности. В результате компании получают инструмент для построения защищенной, управляемой и прозрачной среды. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

По итогам тестирования был оформлен сертификат совместимости.

Multidirectoryроссийская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. В реестре российского ПО под № 28333.

PAM-платформа СКДПУ НТ — решение российского разработчика «АйТи Бастион», предназначенное для контроля и анализа всех действий привилегированных пользователей. Система защищает критическую инфраструктуру и обеспечивает безопасность удаленного доступа. Продукт работает на ОС Astra Linux, сертифицирован ФСТЭК России по УД-4, МО по НДВ-2, а также внесен в Реестр российского ПО (запись №5559).

«Интеграция службы каталогов Multidirectory с PAM-платформой СКДПУ НТ позволяет компаниям выстроить единую, прозрачную и безопасную систему управления доступом к критически важным ресурсам. Эта совместимость способствует минимизации рисков несанкционированного доступа, а также упрощает масштабирование ИТ-инфраструктуры, помогает соответствовать требованиям регуляторов и повышает общую устойчивость бизнеса к киберугрозам», — отметил Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Благодаря интеграции СКДПУ НТ со службой каталогов Multidirectory заказчик получает комплексное решение для управления учетными записями (УЗ). Пользователи получают персонализированные УЗ службы каталогов для доступа в PAM-систему, а СКДПУ НТ обеспечивает контролируемые сессии и мониторинг их действий. При необходимости PAM также может управлять технологическими УЗ, персонализируя доступ к ним. В результате заказчик получает полный цикл контроля учетных записей, что особенно важно для обеспечения безопасности инфраструктуры», — сказал Алексей Ширикалов, руководитель отдела развития продуктов «АйТи Бастион».

