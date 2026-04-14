Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Континент TLS-сервер» от «Кода Безопасности» получил сертификат ФСТЭК по требованиям к WAF

Продукт «Континент TLS-сервер» версия 2.7.1.348 («Континент Web») успешно прошел сертификационные испытания ФСТЭК России. Согласно сертификату соответствия №4259, решение соответствует требованиям к межсетевым экранам типа Г четвертого класса защиты. Об этом CNews сообщил представитель «Кода Безопасности».

Данная версия имеет следующий стек функций WAF: машинное обучение для защиты от атак; собственный сигнатурный анализатор; защита от ботов; использование CAPTCHA; GeoIP; защита от L7 DDoS; валидация JSON, XML, MultiPart, GraphQL, YAML, HTTP; логирование и аудит.

Эта версия также имеет сертификат ФСБ России №СФ/114-5391 как СКЗИ классов КС2/КС3. Данный набор сертификатов позволяет легитимно использовать продукт для защиты веб-приложений, в том числе анализировать трафик по алгоритмам шифрования ГОСТ.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

В США в 2025 году убытки от ИТ-преступлений достигли рекорда в $21 млрд

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще