«Дополнительный доход» и «выгодные инвестиции» — самая популярная приманка телефонных мошенников на Камчатке

МТС на основе данных сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Камчатского края в I квартале 2026 г. Каждый десятый мошеннический звонок в регионе теперь является частью сложной многоступенчатой схемы. Главной приманкой для жертв стали предложения «дополнительного заработка» и «выгодных инвестиций». При этом общее количество мошеннических звонков снизилось, что говорит об эффективности технологий защиты и росте осведомленности жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стандартные методы обмана становятся менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Многоступенчатые сценарии предполагают несколько звонков от разных «лиц» с целью постепенно завоевать доверие жертвы и заставить ее передать сбережения или персональные данные. Основной целью злоумышленников, как и по всей стране, остаются пожилые люди старше 65 лет, которые чаще остаются дома в одиночестве.

Согласно данным МТС, в 2026 г. камчатским абонентам чаще всего звонят с предложениями инвестиций и дополнительного заработка. На втором месте по популярности у мошенников – маскировка под сотрудников почтовых и курьерских служб. Также сохраняются звонки от имени государственных органов и по социальным вопросам.

Самый «насыщенный» день для мошеннических атак в Камчатском крае – четверг. Пиковое время для звонков – середина дня, когда люди максимально вовлечены в рабочие и бытовые процессы, а пожилые родственники часто остаются одни и без оперативной поддержки близких.

«Мошенники постепенно оттачивают механизмы воздействия и отрабатывают сложные психологические сценарии, рассчитанные на подавление бдительности. Сервис «Защитник» анализирует каждый подозрительный вызов по более чем 200 параметрам, чтобы заблокировать угрозу еще до того, как абонент ответит. Мы постоянно совершенствуем ИИ-алгоритмы для борьбы именно с такими, сложными схемами. Но важно помнить, что технологическая защита должна сочетаться с личной осмотрительностью: не спешите принимать решения под давлением, перезванивайте в официальные организации и консультируйтесь с близкими», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.