Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Компании «Газинформсервис» и Luxms интегрировали свои решения — Ankey ASAP и Luxms BI

Компания «Газинформсервис» расширила интеграцию программного комплекса аналитики событий и инцидентов информационной безопасности с функциями поведенческого анализа Ankey ASAP с системой бизнес-аналитики Luxms BI одноименной группы компаний. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Данные из всех источников, подключенных к Ankey ASAP, теперь собираются и обрабатываются в связке с Luxms BI. Они также демонстрируются в едином интерфейсе: продукт компании «Газинформсервис» обеспечивает их актуальность и доступность.

Ankey ASAP — центральный элемент решения: в него встраиваются интерактивные дашборды Luxms BI, отвечающие за визуализацию, аналитическую часть и отчёты.

Для разных задач есть разные типы дашбордов: от общих сводных показателей до детализированной информации по конкретным объектам. Все дашборды поддерживают сквозную фильтрацию, что позволяет быстро находить нужные данные и сравнивать показатели между регионами, филиалами и другими параметрами.

При этом данные обновляются в режиме реального времени, поэтому пользователи всегда видят актуальную и целостную картину и могут анализировать данные в едином интерфейсе.

Такая интеграция обеспечивает ежедневную работу центров мониторинга безопасности. Например, специалист может отслеживать ключевые показатели безопасности на дашборде, выявлять аномалии в поведении пользователей или систем и сразу переходить к анализу конкретного инцидента.

Система позволяет агрегировать подозрительные действия в единый таймлайн и использовать инструменты разметки событий, что упрощает процесс расследования. В результате время реакции на инциденты сокращается, а качество анализа повышается.

Таким образом выстраивается единый контур работы с данными ИБ — от сбора и анализа до визуализации и принятия решений. Это снижает нагрузку на команду и делает процессы мониторинга и реагирования более управляемыми.

«Когда работаешь с событиями ИБ, самое сложное — это быстро собрать целостную картину. Интеграция Ankey ASAP и Luxms BI как раз это и дает — данные становятся наглядными и удобными для анализа. В результате специалисты быстрее видят отклонения и тратят меньше времени на разбор инцидентов», — сказал Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms.

«Интеграция Ankey ASAP и Luxms BI дает нашим менеджерам по продажам преимущество в переговорах с заказчиками. По сути, они получают готовый продукт, который делает работу с данными более системной и четкой», — сказал Николай Нашивочников, заместитель генерального директора – технический директор компании «Газинформсервис».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков

Разумная безопасность: границы применимости ИИ в ИБ, и где без него не обойтись

Эксплойт к «дыре» в ПО Microsoft от обиды опубликовали до выхода заплатки

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще