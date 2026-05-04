Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Red Security: доля кибератак на критическую инфраструктуру России достигла рекордных 77%

Компания Red Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, зафиксировала рекордное усиление хакерской активности в отношении критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации. В I квартале 2026 г. доля таких атак почти достигла 80%, это рекордно высокий показатель за последние несколько лет.

Согласно данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security SOC, за первые три месяца текущего года количество атак на отрасли, относящиеся к КИИ, превысило 9 тыс., что составило 77% от общего числа кибератак на российские организации. Это на 10 п.п. больше, чем в 2025 г., и на 13 п.п. больше, чем в 2024, что свидетельствует об ускоряющемся смещении фокуса злоумышленников в сторону наиболее значимых для государства и общества отраслей.

Доля высококритичных атак в отраслях критической информационной инфраструктуры также превышает средние показатели по России. Если в других отраслях высокий уровень опасности с точки зрения потенциального ущерба несут около 20% инцидентов, то в КИИ их доля составила 27%.

По оценке экспертов Red Security SOC, рост концентрации атак на объектах КИИ обусловлен несколькими взаимосвязанными факторами. Прежде всего, продолжает нарастать активность проправительственных хакерских группировок и так называемых хактивистов, для которых объекты критической инфраструктуры представляют приоритетный интерес с точки зрения возможного ущерба и общественного резонанса. Сохраняющаяся геополитическая напряженность создает устойчивую мотивацию для подобных атак, а порог входа для участия в них продолжает снижаться благодаря распространению готовых инструментов и сервисов в даркнете, включая платформы «атака как услуга». Кроме того, специалисты отмечают, что злоумышленники всё активнее используют технологии искусственного интеллекта для автоматизации разведки, генерации фишинговых сообщений и поиска уязвимостей, что позволяет им масштабировать операции и одновременно вести кампании против множества целей.

«Еще один значимый фактор – рост числа атак через доверенных ИТ-подрядчиков и поставщиков ПО. Организации критической инфраструктуры, как правило, выстраивают серьезную защиту собственного периметра в соответствии с требованиями регуляторов, однако их партнеры и контрагенты нередко остаются менее защищенными, что превращает их в удобную точку входа для проникновения в целевую инфраструктуру объектов КИИ», – сказал Михаил Климов, руководитель направления центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security SOC компании Red Security.

Наиболее атакуемыми секторами критической инфраструктуры в I квартале 2026 г. стали телекоммуникации, финансовая отрасль, здравоохранение и промышленность. По мнению аналитиков Red Security SOC, список наиболее интересных хакерам отраслей косвенно указывает на политическую мотивацию атак. Телекоммуникационные компании обеспечивают связность всей цифровой экосистемы страны, и компрометация даже одного крупного оператора способна затронуть миллионы пользователей и множество смежных отраслей. Аналогичным образом успешная атака на промышленное предприятие или медицинское учреждение может оказать негативное воздействие на благополучие большого числа граждан России и получить широкий резонанс. В свою очередь банки остаются привлекательной целью как для атакующих, преследующих цели дестабилизации экономической системы, так и для финансово мотивированных группировок, стремящихся к прямому хищению средств.

Red Security рекомендует организациям, относящимся к субъектам КИИ, усилить мониторинг событий информационной безопасности, провести внеплановую оценку защищённости внешнего периметра и каналов взаимодействия с подрядчиками, а также обеспечить регулярное обучение сотрудников навыкам распознавания современных методов социальной инженерии.

Red Security SOC предоставляет сервисы защиты от киберугроз в режиме 24/7 и ежедневно обрабатывает более 8,6 млрд событий информационной безопасности в инфраструктурах заказчиков. Эксперты центра мониторинга выявляют цепочки кибератак и выдают рекомендации, которые помогают заблокировать их развитие на ранних стадиях – до того, как злоумышленники достигнут своей цели и нанесут ущерб организации.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера

Эксплойт к «дыре» в ПО Microsoft от обиды опубликовали до выхода заплатки

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще