«InfoWatch Arma Стена» объединит промышленный и корпоративный файрволы

InfoWatch Arma объединяет промышленный и корпоративный файрволы в рамках единой платформы – функционал межсетевого экрана для промышленных предприятий InfoWatch Arma Industrial Firewall теперь доступен в составе решения «InfoWatch Arma Стена (NGFW)». Объединенное решение в виде программного и программно-аппаратного комплекса «InfoWatch Arma Стена (NGFW)» включает в себя все возможности межсетевых экранов для промышленного и корпоративного сегментов.

Программный комплекс «InfoWatch Arma Стена (NGFW)» является межсетевым экраном и системой обнаружения вторжений уровня сети и соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в соответствующих документах Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России по четвертому уровню доверия для межсетевых экранов типа «Б» и «Д» и для систем обнаружения вторжений четвертого класса защиты. Соответствие подтверждено сертификатом ФСТЭК России №4953 от 11 июля 2025 г.

«InfoWatch Arma Стена (NGFW)» успешно работает на аппаратных платформах, поставляемых с InfoWatch Arma Industrial Firewall, – таким образом, замена уже имеющегося оборудования не потребуется.

«InfoWatch Arma Стена (NGFW)» становится правопреемником и логическим развитием InfoWatch Arma Industrial Firewall – все новые проекты мы реализуем на базе этого высокопроизводительного, стабильного и функционального программно-аппаратного комплекса. «InfoWatch Arma Стена (NGFW)» развивается как гибкое решение для защиты непрерывного производства и объединяет возможности двух продуктов, которое закрывает ключевые потребности корпоративного сегмента и промышленных предприятий и предполагает широкий набор сценариев использования. Кроме того, объединенное решение имеет большой потенциал по расширению функционала и интеграции дополнительных модулей – таких как антивирусы, криптография, двухфакторная авторизация и другие. При этом мы не прекращаем поддержку InfoWatch Arma Industrial Firewall у тех заказчиков, которые уже используют промышленный межсетевой экран», – сказал руководитель направления развития продуктов InfoWatch Arma Михаил Яблоков.

В компании также отмечают несколько важных характеристик объединенного решения «InfoWatch Arma Стена (NGFW)». Первая из них – гибкость, которая достигается благодаря глубокому анализу промышленного трафика, разбору более 20 промышленных протоколов до уровня команд и точечной настройке политик безопасности. Еще один важный для заказчиков аспект – это непрерывность: обеспечение стабильной работы критически важных систем предприятия, отказоустойчивость без остановки процессов и кластер с переключением менее чем за 1 секунду. Также разработчики подчеркивают высокий уровень зрелости решения – успешную интеграцию с российскими АСУ ТП и разбор отечественных промышленных протоколов.

