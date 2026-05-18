ActiveCloud запускает KillBot - сервис для защиты сайтов от поведенческих ботов и рекламного фрода

Поставщик облачной инфраструктуры ActiveCloud расширил линейку решений в области информационной безопасности и добавил в портфель сервис KillBot – инструмент для защиты сайтов от поведенческих ботов, которые имитируют действия реальных пользователей, искажают аналитику, скликивают рекламные бюджеты, создают спам-заявки, перегружают серверы и мешают бизнесу получать качественный трафик. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud.

Запуск KillBot отвечает на растущую проблему бот-трафика в Рунете. По данным StormWall, в первом полугодии 2025 г. объем вредоносного бот-трафика в мире увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Боты уже формируют 52–53% всего интернет-трафика, при этом доля вредоносных среди них составляет около 37–40%. Одновременно увеличивается масштаб ботнетов: количество устройств в них выросло с 200 тыс. до 1 млн. На этом фоне рынок ожидает дальнейший рост фрода в 2026 г., особенно в условиях усиления атак и возможной изоляции Рунета.

Поведенческие боты становятся все сложнее: они воспроизводят сценарии реальных пользователей, меняют IP-адреса, устройства и браузерные профили, проходят базовые проверки и попадают в аналитику как «живые» визиты. В результате рекламные алгоритмы обучаются на некачественном трафике, маркетинговые решения принимаются на искаженных данных, а стоимость привлечения реального клиента растет.

KillBot решает эти задачи за счет технологии идентификации ботов по слепку программы, которая генерирует бот-трафик. Сервис помечает визиты одной бот-программы, определяет, кто пришел на сайт – бот или реальный пользователь, и позволяет блокировать только подтвержденный бот-трафик. Для спорных случаев могут использоваться дополнительные сценарии проверки, включая капчу. Такой подход снижает риск блокировки реальных клиентов и помогает сохранять корректную работу сайта.

Сервис очищает аналитику, автоматически исключая ботов из «Яндекс Метрики», защищает формы и чаты от спама без дополнительных действий со стороны пользователей, предотвращает скликивание SMS-баланса при авторизации, снижает нагрузку на серверы, помогает бороться с парсингом, перехватом лидов и L7 DDoS-атаками непромышленного масштаба. Также KillBot может отсекать аудитории ботов и их клонов в «Яндекс Директ», что позволяет экономить рекламный бюджет и повышать качество данных для настройки кампаний.

KillBot подходит для онлайн-проектов, интернет-магазинов, SaaS-сервисов, рекламных агентств, SEO-специалистов и команд информационной безопасности. Сервис может быть интегрирован через JavaScript-код, DNS-экран на общем сервере или установлен на собственном сервере компании. Пользователям доступны разные сценарии реагирования: блокировка бота, скрытие «Яндекс Метрики» от ботов, показ различных типов капчи, редирект на другой URL, а также гибкая настройка и корректировка правил.

Одна из ключевых особенностей KillBot – доступность внедрения. Сервис можно подключить без длительного проекта и сложной перестройки инфраструктуры, а подписочная модель позволяет подобрать конфигурацию под масштаб бизнеса, количество сайтов и задачи рекламного продвижения.

В линейке тарифов предусмотрены полнофункциональные подписки KillBot и KillBot+, а также варианты с ИИ-помощником. ИИ-помощник может самостоятельно настраивать и актуализировать политики защиты в личном кабинете, что упрощает использование сервиса для компаний без отдельной экспертизы в антифрод-инструментах. Для интеграции с «Яндекс Директ» и Google Ads доступны дополнительные подписки Ads и Ads+.

«Поведенческие боты стали одной из самых незаметных, но дорогих проблем для бизнеса. Они не просто создают лишнюю нагрузку на сайт - они портят аналитику, уводят рекламные бюджеты и мешают компаниям понимать, что на самом деле происходит с их аудиторией. KillBot помогает вернуть контроль над трафиком: отделить реальных пользователей от ботов, очистить данные и защитить цифровые каналы без усложнения пользовательского опыта», - сказала Анна Филистович, менеджер по продуктам информационной безопасности компании ActiveCloud.

Запуск KillBot продолжает развитие линейки сервисов ActiveCloud в области облачной инфраструктуры, безопасности и защиты цифровых проектов. Компания делает акцент на технологиях, которые помогают бизнесу работать стабильнее, принимать решения на основе достоверных данных и сохранять качество клиентского опыта даже в условиях роста бот-активности и рекламного фрода.