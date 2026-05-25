Avanpost объявляет о запуске облачного сервиса Avanpost Identity Cloud и открывает его публичное тестирование

Компания Avanpost, российский разработчик решений для управления доступом и защиты цифровых идентичностей, объявляет о запуске облачного сервиса Avanpost Identity Cloud. Открыто публичное тестирование сервиса. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Участники программы получают пробный период с доступом ко всем функциям сервиса до 1 сентября 2026 г. – с неограниченным числом пользователей – и возможность выстроить защиту корпоративного доступа: от базовой многофакторной аутентификации до тарифа «E-Passport» без капитальных затрат и длительного внедрения. После окончания пробного периода действуют выгодные условия с тарификацией за пользователя.

Эталонная безопасность облака

Avanpost Identity Cloud создан не как «упрощенный» SaaS, а как продолжение зрелой on-premise практики Avanpost, которой много лет доверяют крупные геораспределенные компании с высокими требованиями к кибербезопасности и отказоустойчивости. Возможности и архитектурные принципы корпоративного решения перенесены в облако без потери уровня защиты.

Ключевые архитектурные особенности сервиса

Изоляция тенантов. Для каждого клиента разворачивается независимый tenant: отдельный контур, база данных и политики доступа. Инциденты, ошибки конфигурации или пиковые нагрузки у одного клиента не влияют на других. Уровень изоляции сопоставим с выделенным on-premise решением, но без затрат на собственную инфраструктуру.

Компонент Access Bridge обеспечивает защищенную интеграцию платформы Identity Cloud с корпоративными системами заказчика, сохраняя полный контроль над данными и периметром безопасности.

Гибкость развертывания. Решение отличается гибкостью развертывания и адаптируется под любую архитектуру — от централизованной до распределенной в изолированных сегментах.

Непрерывность бизнеса. Поддержка офлайн-аутентификации гарантирует непрерывность бизнес-процессов даже при сбоях связи, а централизованное управление из единой административной консоли значительно упрощает внедрение и эксплуатацию.

Простота внедрения. Централизованное управление через единую административную консоль реализует принцип plug-and-play, исключая необходимость ручной настройки локальных компонентов и значительно упрощая внедрение.

Безопасность. При этом критически важные секреты приложений (LDAP, RADIUS) обрабатываются исключительно внутри контура заказчика и не передаются за его пределы, обеспечивая высокий уровень безопасности.

Поэтапная защита: единая платформа с четырьмя тарифами

Avanpost Identity Cloud построен как ступенчатая модель: любая компания может стартовать с базового второго фактора и без смены платформы дорастать до Zero Trust по мере зрелости и появления новых задач бизнеса.

Тарифы

Start. Быстрый уход от одной только парольной защиты для V*N, веб-приложений и типовых корпоративных сценариев. Поддержка SSO для веб-приложений, широкий набор методов 2FA (Push в мобильный аутентификатор, программный и аппаратный TOTP, аппаратные OTP-токены), интеграция по OpenID Connect, SAML, RADIUS и LDAP, самостоятельный первый вход пользователя.

Expert. Адаптивная и контекстная аутентификация: способ проверки подстраивается под IP-адрес, группу пользователя, сценарий входа и уровень риска. Разные правила для обычных сотрудников, подрядчиков, администраторов и привилегированных учетных записей – с возможностью усиления проверки физическим фактором (аппаратные токены, смарт-карты) для критичных операций. Базовая риск-ориентированная защита и расширенные сценарии аварийного и офлайн-входа.

E-passport. Реализация с Unified SSO – единая защищенная сессия между приложениями, десктоп-приложениями, инфраструктурными и legacy-сценариями. Поддержка аппаратных факторов и электронной подписи, криптографически защищенная сессия, кросс-протокольный SSO.

Zero Trust. Непрерывная проверка доступа с учетом пользователя, устройства, контекста и риска. Идентификация и профилирование устройств, политики доверия, риск-ориентированные решения о доступе, усиление проверки при смене контекста или устройства. Особенно актуально для распределенной работы и BYOD. Самый надежный доступ к корпоративным ресурсам.

Кому подойдет сервис

Защита с использованием дополнительных факторов аутентификации и систем единого входа (SSO) становится неотъемлемым элементом базовой кибергигиены современной компании.

Сервис Avanpost Identity Cloud ориентирован на широкий круг организаций – от среднего до крупного бизнеса – особенно тех, кто использует гибридные или облачные ИТ-ландшафты.

Продукт представляет ценность как для собственников бизнеса, заинтересованных в снижении рисков и защите активов, так и для ИТ- и ИБ-специалистов, отвечающих за надежность инфраструктуры. Отдельное внимание уделено удобству сотрудников: реализован безопасный и интуитивно понятный единый доступ ко всем корпоративным системам, что повышает продуктивность и снижает вероятность ошибок при работе с учетными данными.

Как принять участие в открытом тестировании

Регистрация и подключение – на странице сервиса Avanpost Identity Cloud. В рамках программы доступны все функции максимального тарифа, без ограничений по количеству пользователей.

С 1 сентября 2026 г. доступна выгодная ежемесячная тарификация по уникальным пользователям – оплата осуществляется по факту использования сервиса.

«Мы намеренно пошли ''снизу вверх'' – от on-premise к облаку, а не наоборот. За годы работы с крупными заказчиками мы хорошо понимаем, какие требования бизнес предъявляет к кибербезопасности, отказоустойчивости и изоляции данных, и заложили это в архитектуру Avanpost Identity Cloud с первого дня. Изоляция тенантов, Access Bridge с защищенным хранением секретов, поддержка корпоративных протоколов в одной точке – все это отличает enterprise-облако от типового MFA-сервиса. При этом мы хотим, чтобы средний бизнес и привлекаемые в роли подрядчиков компании получили возможность стартовать быстро: поэтому мы открываем пробный период всех функций сервиса. Каждая компания сможет попробовать и выстроить защиту – от базовых механизмов до полноценной модели Zero Trust – на единой платформе», – сказала Надежда Поленовская, директор партнерского и клиентского маркетинга Avanpost.