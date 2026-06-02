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Positive Technologies и «Конфидент» подтвердили возможность интеграции MaxPatrol SIEM с решениями Dallas Lock

Positive Technologies и ЦЗИ ГК «Конфидент» объявили об успешном завершении испытаний собственных продуктов. Компании подтвердили поддержку событий системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С» и Единого центра управления (ЕЦУ) Dallas Lock в MaxPatrol SIEM.

Интеграция позволит создать единое окно мониторинга, все события будут отображаться в одном интерфейсе. Также совместное использование позволит выполнить требования ФСТЭК России для государственных систем (ГИС), критической информационной инфраструктуры (КИИ) и ИСПДн, когда требуется не просто установить СЗИ, но и обеспечить непрерывный мониторинг. Сбор, регистрация и анализ событий безопасности будут осуществляться полностью на импортонезависимом стеке ПО.

Михаил Дмитриев, директор по маркетингу, технологическому и бизнес-партнерству ЦЗИ ГК «Конфидент», сказал: «Мы успешно реализовали технологическое партнерство с одним из ключевых игроков на рынке российского ИБ, объединили усилия с компанией Positive Technologies. Результатом стало подтверждение полной совместимости MaxPatrol SIEM с решениями Dallas Lock. Это позволяет нашим клиентам интегрировать события Dallas Lock в свои комплексные системы управления информационной безопасностью, что является логичным шагом для тех, кто строит защиту на основе экосистемного подхода. Мы не просто объединяем отдельные компоненты, а создаем готовые решения, отвечающие актуальным потребностям рынка. Совместимость с Dallas Lock является ярким примером развития отечественной ИБ-экосистемы и значительно расширяет аналитические возможности MaxPatrol SIEM».

Вадим Порошин, лидер продуктовой практики MaxPatrol SIEM в Positive Technologies, сказал: «Интеграция MaxPatrol SIEM совместно с Dallas Lock позволит нашим клиентам повысить эффективность работы SOC. Так как сейчас аналитики SOC перегружены сработками продуктов информационной безопасности, именно создание единого окна мониторинга ИБ-событий позволит снизить загрузку аналитиков и скорость обработки инцидентов и, как следствие, повысить защиту российских компаний от киберугроз».

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