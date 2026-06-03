Positive Technologies: число техник кибератак с применением ИИ выросло вдвое с 2024 года

Согласно новому исследованию Positive Technologies, доля методов кибератак, в которых хотя бы раз использовался искусственный интеллект, достигла 10% — это вдвое больше, чем в 2024 г. Речь идет о техниках из матрицы MITRE ATT&CK*. Чаще всего ИИ применялся для социальной инженерии, поиска и эксплуатации уязвимостей, а также для генерации вредоносного кода. По оценкам экспертов компании, технологию потенциально возможно применить для 62% техник, описанных в матрице. Еще одна линия угроз формируется внутри самих компаний — там, где ИИ внедряется быстрее, чем выстраивается его защита. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Для исследования эксперты Positive Technologies проанализировали техники и подтехники матрицы MITRE ATT&CK и оценили наличие подтвержденных случаев применения ИИ в реальных атаках для каждой из них. Сравнение проводилось с аналогичной оценкой, выполненной компанией в 2024 г. по той же методологии.

«Несмотря на то что киберпреступники все активнее используют искусственный интеллект, проведение полностью автономных кибератак сегодня недоступно даже для наиболее продвинутых моделей. Технология не заменяет хакера, а становится дополнительным инструментом в его руках: помогает автоматизировать, масштабировать и усложнять отдельные этапы атаки. При этом наибольшую выгоду от нее получают не новички, а профессиональные APT-группировки и подготовленные злоумышленники», — сказал Роман Резников, аналитик исследовательской группы Positive Technologies.

Исследователи Microsoft зафиксировали, что в фишинговых атаках получатель открывает ссылку в письме, сгенерированном ИИ, в 54% случаев — это в 4,5 раза чаще, чем в сообщениях, которые пишут люди. Доля таких писем в общем потоке в 2025 г. составляла около 4%, но в период новогодних и рождественских праздников возрастала до 40–50%. Единственной по-настоящему массовой областью применения ИИ в кибератаках является создание дипфейков: за 2023–2025 гг. их число увеличилось в 16 раз.

За последние пять лет количество раскрываемых уязвимостей выросло на 263%. Для поиска недостатков безопасности злоумышленники применяют не только универсальные большие языковые модели, но и платформы для тестирования безопасности на основе ИИ. Опасность для компаний связана прежде всего с тем, что ИИ сокращает разрыв между раскрытием бреши и появлением для нее готового эксплойта. В таких обстоятельствах для эффективного управления уязвимостями бизнесу важно учитывать, компрометация каких критически важных компонентов инфраструктуры может приводить к недопустимым событиям.

В последнее время генерация фрагментов вредоносного кода с помощью ИИ стала повсеместной: следы применения ИИ обнаруживают в стилерах, бэкдорах, программах удаленного доступа, вымогателях и криптомайнерах. Однако в начале 2026 г. был зафиксирован первый пример вредоносной программы, почти полностью разработанной с помощью языковой модели за сравнительно короткое время.

По оценкам аналитиков, только половина компаний выстраивает защиту вокруг генеративного искусственного интеллекта. При этом каждый третий сотрудник обращается к неконтролируемым ИИ-инструментам в обход корпоративных политик безопасности — эта практика известна как shadow AI. Именно с ней связывают утечки данных 20% пострадавших организаций. При этом средний ущерб от такого инцидента примерно на $200 тыс. выше, чем от других утечек, — из-за усложненного реагирования.

Свои риски несет и AI-driven разработка. Современные модели достигли 95% точности по синтаксису генерируемого кода, но продолжают допускать ошибки и недостатки в части безопасности: в половине случаев в нем присутствуют известные уязвимости. К этому добавляются атаки на саму ИИ-инфраструктуру. За 2025 год число обнаруженных в ней брешей превысило 2 тыс. — это на треть больше, чем годом ранее. Отдельный класс рисков формируют ИИ-агенты, которым делегируют доступ к внутренним системам: их ошибки уже становились причиной утечек и удаления данных.

Однако значительная часть успешных атак с применением ИИ опирается не на принципиально новые подходы, а на классические недостатки безопасности. Так, по результатам пентестов, проведенных командой Positive Technologies, проблемы с парольной политикой встречаются у 97% российских компаний, а устаревшее ПО с известными уязвимостями на периметре — у 80%. Именно такие слабые места становятся первыми целями автоматизированного поиска.

Эксперты Positive Technologies прогнозируют, что потенциально ИИ может найти применение в 100% тактик и 62% техник матрицы MITRE ATT&CK. Снижение рисков требует одновременной работы по двум направлениям. По мере того как злоумышленники все активнее автоматизируют разведку, классические меры защиты периметра становятся все более актуальными. Внедрение ИИ внутри компании, в свою очередь, требует контроля над сервисами, к которым обращаются сотрудники, проверки безопасности генерируемого кода и строгого ограничения прав ИИ-агентов с журналированием их действий.

*Матрица MITRE ATT&CK считается одним из главных мировых стандартов описания кибератак. Она систематизирует тактики и техники, которые злоумышленники используют на разных этапах атак, и помогает компаниям оценивать актуальные угрозы и выстраивать защиту.