WMX перезапускает «ПроAPI» – комплексное решение для защиты API в условиях роста киберугроз

ИБ-вендор WMX (ООО «Вебмониторэкс») провел глобальное технологическое обновление продукта «ПроAPI», предназначенного для комплексной защиты программных интерфейсов приложений. Решение полностью переработано, переведено в on‑premise формат и ориентировано на организации, для которых критичны безопасность приложений и соответствие последним требованиям законодательства в части защиты информации. Об этом CNews сообщили представители WMX.

Также обновленный «ПроAPI» стал более производительным и функциональным, что позволяет упростить внедрение защиты от актуальных киберугроз.

В современных инфраструктурах через интерфейсы взаимодействия приложений (API) проходит множество чувствительных данных. По оценке WMX, более 60% API-интерфейсов передают персональную, финансовую, корпоративную и закрытую техническую информацию, утечка которой может привести к компрометации инфраструктуры, нарушению бизнес-процессов, удару по репутации и санкциям со стороны регуляторов. Поэтому безопасность API сегодня является неотъемлемой частью общей киберустойчивости современного бизнеса.

В основе обновленного продукта «ПроAPI» – два дополняющих друг друга модуля «Структура» и «Защита». Модуль «Структура» определяет фактический состав API и выявляет существующие эндпоинты. Это обеспечивает прозрачность и контроль API-ландшафта и позволяет вовремя обнаружить нелегитимные (shadow) API. В обновленной версии модуль позволяет классифицировать API в зависимости от их роли в текущих бизнес-процессах, а также анализирует как запросы, так и ответы, что создает дополнительный уровень защиты от утечки данных.

Модуль «Защита» анализирует входящие запросы и ответы API по позитивной модели, то есть проверяет их соответствие утвержденной спецификации и блокирует некорректные или потенциально опасные вызовы API.

Ключевым изменением «ПроAPI» стала полная реализация продукта в формате on-premise, то есть теперь оба модуля и консоль управления решением («ПроAPI» Менеджер) разворачиваются исключительно в инфраструктуре заказчика. Такой подход особенно востребован у организаций, для которых действуют жесткие требования к хранению, обработке и передаче информации.

«Формат on-premise позволяет исключить передачу данных API и служебного трафика за пределы корпоративной сети, что критично для соблюдения как внутренних политик ИБ, так и требований регуляторов (например, приказа ФСТЭК России №117). Для многих компаний это принципиальный вопрос: при увеличении числа атак на цепочки поставок и внешние сервисы бизнес стремится сохранять максимальный контроль над ИБ-инструментами. Мы уже начали процесс сертификации нашего решения и в ближайшее время подтвердим его соответствие нормативным требованиям ФСТЭК России, что значительно упростит его использование в регулируемых отраслях», – сказал руководитель продуктового развития компании WMX Динко Димитров.

Также в рамках перезапуска был полностью обновлен код продукта, переработана архитектура и расширены функциональные возможности. Теперь «ПроAPI» интегрируется в веб-сервер NGINX/Angie, который используется многими компаниями. Поэтому подавляющему большинству заказчиков не потребуется поднимать дополнительные виртуальные машины или сервисы: «ПроAPI» вписывается в существующее окружение.

«Благодаря поставке в виде динамического модуля для NGINX/Angie нет необходимости в отдельном узле фильтрации, что минимизирует задержки на обработку трафика и упрощает архитектуру. Это особенно важно для высоконагруженных сред, где стабильность и скорость обработки запросов критичны», – сказал Динко Димитров.