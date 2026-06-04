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Positive Technologies представила инструмент для мониторинга устойчивости отраслей и регионов к кибератакам

Positive Technologies представила решение для мониторинга киберустойчивости федеральных и региональных органов власти, а также подведомственных учреждений. Инструмент позволяет оценивать реальный уровень защищенности организаций, отраслей, регионов и цепочек поставок от атак злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Сегодня киберзащита чаще строится на уровне отдельных компаний, ведомств или объектов инфраструктуры. Но для устойчивости страны важно видеть всю отрасль целиком: предприятия, подрядчиков, технологические цепочки в разрезе страны и регионов. Новый инструмент позволяет оценивать такие связи, находить слабые места и управлять киберустойчивостью в масштабе отрасли и страны. Такой подход становится практической основой цифрового суверенитета и помогает системно укреплять защищенность ключевых ниш.

Инструмент предназначен для руководителей федеральных органов власти, глав регионов и их команд. С его помощью можно посмотреть на критическую инфраструктуру «глазами хакера»: определить слабые звенья в цепочках поставок холдингов и оценить защищенность критически важных бизнес-процессов на основе результатов кибериспытаний.

«Киберустойчивость невозможно обеспечить без учета отраслевой специфики, особенно в критически значимых секторах экономики. Руководителю ФОИВа, главе региона, руководителю цифровой трансформации необходима понятная картина: где мы находимся сейчас, какие организации наиболее уязвимы, какие меры уже дали эффект и что нужно сделать дальше. Новый инструмент позволяет получить объективную картину своей устойчивости на основе измеримых показателей и увидеть реальные слабые места в цепочках поставок», — отметил Дмитрий Серебрянников, управляющий директор Positive Technologies.

Инструмент позволит интегрировать дополнительный элемент непрерывного контроля готовности компании к реальным кибератакам и систематизировать управление состоянием защищенности. Он обеспечит ведомства и регионы возможностью выстраивать приоритеты, оценивать эффективность принимаемых мер и формировать дорожную карту повышения киберустойчивости отраслей и отдельных организаций.

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