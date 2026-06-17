Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«АйТи Бастион» выходит на рынок профессиональных услуг

Разработчик решений кибербезопасности и автоматизации «АйТи Бастион» объявляет о запуске услуги аудита привилегированного доступа. Теперь экспертиза компании поможет пользователям СКДПУ НТ добиваться максимальной эффективности работы системы. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Профессиональный аудит от «АйТи Бастион» помогает заказчикам оценить, насколько эффективно СКДПУ НТ работает в их инфраструктуре, а также какие функции системы можно применить для снижения рисков безопасности. Услуга доступна в двух форматах: полноценный аудит и «хелсчек». Первый предполагает комплексную проверку конфигурации PAM-системы, политик доступа, области покрытия, мониторинга и соответствия фактического состояния инфраструктуры внутренним регламентам и требованиям регуляторов. Второй подразумевает базовую оценку корректности внедрения СКДПУ НТ, включающую в себя: проверку параметров системы, работы интеграций и полноту контроля целевых систем.

В рамках аудита специалисты «АйТи Бастион» изучают документацию, проводят интервью с ИБ-специалистами, ИТ-администраторами и пользователями самой системы, выполняют автоматизированный анализ инфраструктуры, проверяют параметры СКДПУ НТ и корректность взаимодействия со смежными системами. Если в инфраструктуре есть решения, с которыми возможно полезное взаимодействие, но интеграция не настроена или используется не полностью, — это будет отражено в отчете как направление для развития.

Проверка охватывает состояние СКДПУ НТ, интеграции с AD/LDAP, SIEM и API, полноту покрытия целевых систем, возможные способы обхода PAM, а также организационные процессы — от жизненного цикла привилегированной учетной записи до согласования, отзыва доступа и реагирования на инциденты. Каждая область оценивается согласно внутренним политикам заказчика, рекомендациям разработчика СКДПУ НТ, требованиям ФЗ и приказов ФСТЭК России.

«Многие компании экстренно внедряли PAM на пике импортозамещения для обеспечения базового контроля привилегий. Сегодня СКДПУ НТ — решение совсем другого масштаба, но значительная часть его возможностей до сих пор не раскрыта в полной мере «на местах». Аудит поможет заказчикам точнее понимать состояние собственной инфраструктуры, снижать риски и получать больше пользы от уже внедренных СЗИ, включая PAM-платформу СКДПУ НТ. Для нас такая услуга важна не меньше: она дает прямую обратную связь из реальных проектов и помогает развивать продукт, учитывая практические задачи заказчиков», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

По итогам аудита заказчик получает отчет с независимой оценкой зрелости процессов контроля привилегированного доступа, статистикой покрытия инфраструктуры, перечнем выявленных недостатков и доказательной базой по ним. В документ также войдут рекомендации по снижению рисков, оптимизации использования PAM-платформы и план проведения технических и организационных мероприятий с ранжированием по срокам и критичности.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа вместо хаоса: как российское решение наводит порядок в коде и его безопасности

Один из самых старых вредоносов АНБ США искажал результаты ядерных симуляций

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

Атакован Arch Linux. Более 400 программных пакетов заражены и раздают трояны

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему

Мошенники выдают себя за админов, приходят к своим жертвам лично и крадут данные прямо у них на глазах

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще