Родители Приамурья чаще присматривают за детьми в режиме онлайн

У жителей Амурской области вырос спрос на услуги цифрового присмотра за детьми. Аналитики «МегаФона» посчитали, что за год в регионе сервисы оператора, позволяющие видеть местоположение ребенка, уровень заряда телефона и баланс на счету, абоненты стали подключать в 13 раз чаще, чем годом ранее. При этом рост интереса, как правило, связан с началом школьных каникул. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Современные сервисы позволяют приглядывать за детьми в онлайн-режиме, на это не требуется много времени и лишних звонков. Аналитики не исключают, что именно поэтому услуга больше популярна у мужчин. На них приходится 65% подключений таких услуг, тогда как доля женщин составляет 35%.

В 32% случаев решения для безопасности детей подключают родители в возрасте от 35 до 44 лет. Вторую строчку занимают люди 45‑54 лет с долей 31%. На представителей поколения 55‑64 лет приходится 16% пользователей. В этой группе цифровые инструменты часто используют бабушки и дедушки для присмотра за внуками.

Спрос на детский онлайн‑мониторинг увеличивается в периоды, когда ребята начинают больше времени проводить на улице. В 2026 г. аналитика показала пиковые подключения в январе и марте во время школьных каникул.

«Сегодня дети живут в двух мирах — реальном и цифровом, и их безопасность важна везде. Современные цифровые сервисы помогают делать реальность безопаснее. Решение «Родительский контроль» отлично это демонстрирует, объединяя защиту в обоих пространствах. Родители всегда могут узнать, где находится их ребенок и как он перемещается, а в интернете система надежно ограждает его от нежелательного контента, скрытых подписок, навязчивой рекламы и случайных расходов на международные звонки», — сказал Максим Дудкин, директор «МегаФона» в Амурской области.