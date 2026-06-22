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«Инфосистемы Джет» и «Русклимат» договорились о защите в случае кибератак

«Инфосистемы Джет» и торгово-производственный холдинг «Русклимат» заключили соглашение о сотрудничестве в области реагирования на инциденты информационной безопасности (ИБ), направленное на повышение киберустойчивости российского бизнеса. Об этом CNews сообщил представитель «Инфосистемы Джет».

Предметом соглашения стала оперативная помощь по расследованию инцидентов ИБ и восстановлению ИТ- и ИБ-инфраструктуры после кибератак. Документ регламентирует взаимодействие сторон в критических ситуациях, гарантируя, что в случае инцидента «Русклимат» получит комплексную экспертизу и поддержку в кратчайший срок в режиме 24/7.

На случай серьезного киберинцидента стороны заранее согласовали комплекс первичных антикризисных мероприятий: предварительный анализ инцидента ИБ, в рамках которого определяются уровень сложности и тип инцидента ИБ, состав необходимых действий; принятие мер оперативного реагирования, направленных на сдерживание и локализацию инцидента ИБ; разработка детального плана восстановления ИТ- и ИБ-инфраструктуры для запуска критичных бизнес-процессов.

Подписание соглашения подчеркивает приверженность обеих компаний практическому подходу к защите бизнеса и развитию культуры кибербезопасности в России.

«Киберустойчивость современного бизнеса невозможна без четкого плана действий на случай инцидента. Это соглашение — гарантия того, что в критический момент эксперты "Инфосистемы Джет" оперативно включатся в работу, помогут локализовать угрозу и восстановить ключевые бизнес-процессы “Русклимата”», — сказал Андрей Янкин, директор дирекции информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

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