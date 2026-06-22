Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Искусственный интеллект
|

«Солар» и УЦСБ: 40% компаний отмечают критичные риски генеративного ИИ для безопасности приложений

По данным исследования системного интегратора УЦСБ и группы компаний «Солар», более 80% компаний допускают использование генеративного ИИ в разработке софта, чтобы сократить сроки, упростить анализ кода и устранение уязвимостей. Но вместе с тем растет и запрос на безопасность такой модели разработки ПО. Так, 95% участников исследования отмечают, что генеративный ИИ несет существенные риски безопасности, а 40% респондентов подчеркивают высокую критичность подобных рисков.

Данные о ситуации с внедрением ИИ в процессы компаний получены в результате совместного исследования УЦСБ и «Солара», в котором приняли участие 102 компании из сферы телекоммуникаций, промышленности, финансов, госсектора, энергетики, транспорта, логистики, торговли, медицины и строительства.

В практике российских компаний преобладает запрос на контролируемый формат использования ИИ. Так, половина опрошенных организаций (50,5%) разрешает использовать генеративный ИИ в разработке только в ограниченном формате, например, ИИ-сервисы, развернутые в собственном контуре (on-premise) и с соблюдением внутренних требований информационной безопасности. При этом около трети организаций (32,2%) не контролируют использование ИИ и не предъявляют требования ИБ к подобным сервисам, что создает повышенные риски для безопасности.

Наряду с запросом на контролируемый доступ, исследование также продемонстрировало запрос на использование закрытых корпоративных больших языковых моделей (LLM), которые позволяют работать без передачи данных во внешние сервисы. 86,9% компаний положительно оценивают внедрение специализированной закрытой или дообученной LLM внутри собственного контура для триажа уязвимостей, автоматического исправления кода и анализа безопасности. 25,3% считают такой шаг необходимым уже сейчас, еще 61,6% готовы к нему при доказанной эффективности и защищенности решения, и только 13,1% пока предпочитают традиционные инструменты.

«Бизнес готов инвестировать в закрытые LLM, а разработчики уже используют генеративный ИИ для написания и анализа кода. Но поставить модель внутри ИТ-периметра недостаточно. В приоритете должна быть безопасность на уровне процессов: четкие политики с описанием задач применения ИИ, автоматические проверки кода и регулярное обучение команд. Кроме того, без постоянной подпитки свежими данными об уязвимостях закрытая LLM не сможет распознавать новые типы атак и не предупредит о трендовых рисках. Таким образом, ИТ-рынку уже сейчас нужны методики, которые обеспечивают непрерывную актуализацию модели, чтобы она развивалась в управляемом контуре с гарантиями безопасности», – отметил Евгений Тодышев, руководитель направления безопасной разработки в УЦСБ.

Также компании опрашивали о возможности использовать ИИ для анализа уязвимостей в программном обеспечении и предпочтительных моделях (публичных или находящихся внутри контура организации).

Компании, которые используют публичные LLM и ML-модели для поиска вредоносного кода, сталкиваются с другими типами рисков. В первую очередь, это утечка данных, накопление уязвимостей в коде, созданном с помощью ИИ, которые не распознают публичные ИИ-сервисы для триажа уязвимостей. Поверхностный анализ кода, непредсказуемость результатов анализа приводят к тому, что снижается безопасность разработки софта в CI/CD-контейнерах (изолированных исполняемых средах (обычно Docker или Kubernetes), которые позволяют автоматизировать сборку, тестирование и доставку кода, гарантируя его идентичную работу на любом сервере). Как показывают актуальные исследования безопасности приложений «Солара», в 75-80% массовых цифровых сервисов уже содержатся критичные уязвимости, которые могут приводить к утечкам конфиденциальной информации пользователей.

«Зачастую ИИ-сервисы анализируют код как последовательность действий (токенов), а не как логику. Это поиск совпадений с шаблонами, а не детальный анализ потоков данных и семантики кода. Такой подход дает много ложных срабатываний и пропускает сложные уязвимости. Более того, на этапе триажа публичные LLM-модели пропускают от 40 до 50% уязвимостей в коде. Помимо рисков для безопасности, публичные LLM-модели и ML-решения не позволяют организовать анализ проектов с сотнями тысяч строк кода и десятками фреймворков «под капотом». Поэтому спрос на специализированные решения для безопасности приложений будет нарастать и выводы исследования подчеркивают этот важный тренд», — сказал Владимир Высоцкий, руководитель отдела развития бизнеса ПО Solar appScreener.

Участники исследования также отметили, какие направления требуют дополнительных инвестиций в информационную безопасность. Чаще всего компании выделяли запрос на специализированные LLM для задач разработки и AppSec (45,5%), построение процессов безопасной разработки и эксплуатации моделей, то есть MLSecOps (39,4%), а также аудит безопасности, red teaming и пентест ИИ-систем (37,4%).

Результаты по направлению безопасной разработки укладываются в общий вывод исследования: дискуссия на рынке смещается от вопроса «использовать ли ИИ» к вопросу «как использовать его безопасно и управляемо». Для разработки это означает три параллельных шага – контролируемый доступ к генеративным инструментам, движение к закрытым корпоративным моделям и, прежде всего, инвестиции в обучение сотрудников и разработку политик кибербезопасности для ИИ-сервисов. Именно эти шаги в совокупности и формируют «доверенный ИИ» — решение, которое гарантирует защиту данных, предсказуемость работы и полный контроль со стороны бизнеса.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?

Уже завтра 23 июня пройдет митап CNews «Российские технологии виртуализации». Успейте зарегистрироваться

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

Российская ИТ-отрасль убивает здоровье. Сотни тысяч отечественных айтишников страдают от психических расстройств и физических недугов

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях

В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще