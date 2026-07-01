«Гарда»: расследование инцидентов остается самой ресурсоемкой задачей российских ИБ-команд

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») провела исследование практик реагирования на ИБ-инциденты в российских организациях. Результаты исследования аналитического центра компании показывают: ручное управление реагированием остается заметным ограничением информационной безопасности российского бизнеса. Более половины компаний не имеют полной инвентаризации активов. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

При этом наиболее трудоемким этапом остается расследование инцидентов, для 33% компаний анализ логов и поиск индикаторов компрометации занимают больше всего времени среди неавтоматизированных этапов реагирования. Ситуацию осложняет нехватка квалифицированных специалистов и современных инструментов для активного реагирования, а также анализ только качественных метрик. В итоге ИБ-команды не всегда успевают заниматься профилактикой и проактивным поиском ИБ-угроз.

Исследование показало, что многие компании пока не обладают полной картиной состава и состояния собственной инфраструктуры. 57% организаций не проводят полную инвентаризацию и классификацию активов по критичности, в лучшем случае она ведется вручную и только для основных серверов и ключевых бизнес-систем, что приводит к замедлению расследования инцидентов ИБ. В организациях с численностью до 250 сотрудников автоматизация инвентаризации и классификации активов достигает 50%. По мере роста бизнеса до 1000 и затем до 5000 человек этот показатель снижается до 39% и 30% соответственно. Именно такие компании обычно работают с частично ручными процессами учета активов. При переходе в сегмент свыше 5000 сотрудников уровень автоматизации снова вырастает и возвращается к отметке 50%.

Дополнительным ограничением реагирования на инциденты остается нехватка кадров и экспертизы – на это указали более половины респондентов. Недостаточный уровень автоматизации и длительная эскалация инцидентов, осложненная анализом данных, также влияют на реагирование. В сегменте от 1000 до 5000 человек на первый план выходит отсутствие автоматизации, за которой следуют кадровые ограничения и затянутая эскалация внутри компании.

В организациях с численностью от 250 до 1000 сотрудников кадровый вопрос особенно выражен – его отметили 70% опрошенных. Недостаток автоматизации и слабая формализация процессов также существенно замедляют реагирование. Для малого бизнеса характерна комбинированная нагрузка: нехватка специалистов, сложность анализа данных и низкий уровень автоматизации.

О ресурсных ограничения ИБ-команд свидетельствует и скорость обнаружения инцидента, время выявления которого часто занимает до суток, что повышает риск ущерба. После фиксации события команды в большинстве случаев обнаруживают инцидент в течение четырех часов, однако основная задержка возникает на этапе расследования, где не хватает данных и людей. В таких условиях любая сложная атака растягивает время простоя систем и потенциальный ущерб для бизнеса.

Также опираясь на исследование, можно сделать вывод, что фишинг и компрометация учетных записей сохраняют лидерство среди инцидентов, которые требуют больше всего ресурсов. Это подтверждает, что человеческий фактор по-прежнему остается основным вектором атак.

Наиболее востребованные автоматические действия при реагировании – блокировка IP-адресов и доменов (49%), отключение учетных записей (46%) и изоляция зараженных устройств (35%). Это показывает, что приоритетными объектами автоматизации выступают сетевые коммуникации и управление доступом. Именно в этих областях сосредоточен основной потенциал для сокращения времени реакции и снижения нагрузки на аналитиков.

Самым трудоемким ручным этапом остается расследование инцидентов. В организациях с численностью свыше 5000 сотрудников его назвали самым затратным 42% респондентов. Далее следуют исправление и восстановление систем (19%), а также принятие решений (15%). Это указывает на высокую нагрузку на аналитический и управленческий контуры при сложной инфраструктуре.

В сегменте от 1000 до 5000 человек больше всего времени занимает исправление и восстановление систем (29%), а также координация между подразделениями и расследование – по 24% на каждый этап. Компании с численностью от 250 до 1000 сотрудников чаще всего сталкиваются с задержками на этапе кроссфункциональной координации – 35%. Расследование и восстановление систем занимают сопоставимую долю – по 30%. В малом бизнесе наиболее трудоемкими остаются координация и расследование – по 31%, далее следует восстановление систем – 25%.

Приоритеты в использовании данных для принятия решений при реагировании зависят от масштаба компании, однако три категории стабильно входят в число основных: логи аутентификации, данные о сетевом трафике и журналы конечных устройств. Эти источники предоставляют наиболее объективную и оперативную информацию о событиях, позволяя выявлять аномалии, отслеживать перемещения злоумышленников и подтверждать факты компрометации.

Дополнительным фактором, ограничивающим системное улучшение процессов, остается доминирование количественных метрик в оценке эффективности реагирования. Почти половина компаний учитывают число инцидентов за месяц, более трети – долю ложных срабатываний, тогда как качественные показатели (MTTR, MTTD, процент успешно устраненных угроз) используются значительно реже. Такой подход не позволяет объективно оценить предпринимаемые меры и определить, какие конкретные этапы реагирования требуют оптимизации в первую очередь.

Заказчики уже выстроили базу для обработки инцидентов вокруг SIEM. На данный момент SIEM является наиболее распространенным инструментом – его используют 52% компаний. При этом специализированные решения для активного реагирования (XDR, SOAR, EDR и NDR) применяются значительно реже. По мере роста компании ИБ-ландшафт усложняется и возрастает потребность в дополнительном контексте для расследования сложных инцидентов. Так, в организациях с численностью от 1000 до 5000 сотрудников решения класса NDR используют уже 35% респондентов. Это указывает на нереализованную потребность в профессиональных инструментах реагирования, способных не только детектировать угрозы, но и обеспечивать оркестрацию действий по их блокировке и расследованию инцидентов. На основе полученных данных можно предположить востребованность и дальнейшее активное развитие этих классов решений на российском рынке в ближайшие несколько лет.

«Расследование инцидентов остается ключевым вызовом для многих организаций. По мере роста инфраструктуры увеличивается объем событий, усложняется технологический стек и возрастает нагрузка на аналитиков. При этом современные атаки все чаще строятся на использовании легитимных инструментов и горизонтальных перемещений внутри сети, затрудняя их выявление традиционными средствами защиты. Поэтому рынок движется в сторону поведенческого анализа, машинного обучения и автоматической приоритизации событий. Такие технологии позволяют быстрее находить действительно опасные инциденты, сокращать количество ложных срабатываний и высвобождать ресурсы экспертов для задач проактивной защиты», – отметил Станислав Грибанов, руководитель продуктового направления компании «Гарда».

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Исследование проведено методом количественного опроса в офлайн-формате в конце 2025 г. На вопросы отвечали представители компаний из ИТ и телекоммуникаций (40%), госучреждений (18%), финансов (13%), промышленности (10%), ритейла и e-commerce (7%), транспорта и логистики (5%), а также других отраслей. По размеру бизнеса были представлены компании с численностью менее 250 сотрудников (19%), от 250 до 1000 (28%), от 1000 до 5000 (21%) и свыше 5000 человек (32%).