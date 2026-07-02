НПФ «Будущее» усиливает защиту контейнерных сервисов с помощью Kaspersky Container Security

НПФ «Будущее» внедрил Kaspersky Container Security (KCS) для повышения надёжности и защищённости внутренних сервисов, работающих в контейнерной среде. Решение «Лаборатории Касперского» позволило фонду усилить контроль безопасности контейнерных приложений на этапах разработки и эксплуатации, а также обеспечить прозрачность инфраструктуры при работе с конфиденциальными данными клиентов.

Необходимость внедрения KCS была связана с ростом числа киберугроз, нацеленных на современные ИТ-инфраструктуры. Для фонда «Будущее», работающего в финансовом секторе, было важно выбрать зрелое отечественное решение с поддержкой российских платформ оркестрации (централизованное управление и координация сложных, многошаговых процессов, ndr), широкими возможностями защиты в процессе эксплуатации и понятным планом развития продукта.

Kaspersky Container Security — это специализированное решение для обеспечения безопасности контейнерных сред на всех этапах жизненного цикла: от разработки до эксплуатации. Оно позволяет интегрироваться с реестрами образов и CI/CD, контролировать контейнеры в рантайме, проводить автоматическую инвентаризацию ресурсов в кластере, визуализировать риски и проверять соответствие требованиям регуляторов с использованием более 30 баз уязвимостей, включая БДУ «Лаборатории Касперского», БДУ ФСТЭК и NIST.

По итогам тестирования Kaspersky Container Security показало себя наиболее функциональным решением среди рассмотренных вариантов. Ключевыми сценариями использования стали контроль безопасности поставляемого ПО, проверка образов перед запуском и контроль контейнеров в среде выполнения. В результате фонд автоматизировал процессы проверки контейнеров, повысил прозрачность инфраструктуры и снизил нагрузку на сотрудников фонда. Также для фонда значимым фактором стала возможность использования решения в рамках импортозамещения и соответствия требованиям регуляторов.

«Контейнеризация становится ключевым инструментом для ускорения разработки и масштабирования сервисов в финансовом секторе. Однако, как любая новая технология, она обладает определённой спецификой. Работая с финансовыми данными миллионов клиентов, мы не можем позволить себе компромиссов в вопросах безопасности, поэтому для нас было важным прорабатывать вопросы защиты контейнерной инфраструктуры на каждом этапе её создания. После тщательного анализа рынка и тестирования нескольких решений мы выбрали Kaspersky Container Security. Оно полностью соответствует нашим требованиям, позволяет реализовать подход Shift-Left, даёт возможности надёжно контролировать наши сервисы в контейнерных средах», — сказал Андрей Петухов, начальник отдела защиты информации НПФ «Будущее».

«В финансовом секторе удобство сервисов и безопасность должны идти рука об руку. Kaspersky Container Security обеспечивает многоуровневую защиту. Она позволяет финансовым организациям предотвращать проблемы на ранних этапах. Кроме того, продукт обеспечивает бесшовную защиту контейнеров без замедления бизнес-процессов — критически важное требование для организаций, где инциденты способны серьёзно повлиять на бизнес», — отметил Леонид Кудряшов, руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Container Security.