InfoWatch Traffic Monitor интегрирована с ПО Printum

Подтверждена совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и российской мультивендорной системой мониторинга и управления печатью Printum. Об этом CNews сообщил представитель InfoWatch.

Заказчики получили возможность контроля операций копирования и сканирования документов на многофункциональных устройствах (МФУ) многих иностранных вендоров, которые по-прежнему используются в ИТ-инфраструктурах российских компаний. В условиях отсутствия официальной поддержки от производителей при использовании таких устройств возникают сложности с реализацией механизмов защиты данных, аутентификации пользователей и интеграции в корпоративные системы безопасности. Это не позволяет контролировать доступ к функциям и отслеживать операции копирования и сканирования. Установка ПО от Printum решает эту проблему, а интеграция с InfoWatch Traffic Monitor позволяет снизить риски утечек данных.

Совместное решение перехватывает документы на уровне МФУ при копировании или сканировании и передает их в InfoWatch Traffic Monitor для анализа. Если в документе содержится конфиденциальная информация, служба безопасности получает сигнал с привязкой к конкретному пользователю и устройству.

Интегрированное решение может применяться на МФУ большинства производителей — как на ранее использовавшихся зарубежных моделях, так и на новых устройствах, представленных на российском рынке. Решение внедряется без замены существующей инфраструктуры и с минимальными изменениями для пользователей.

«Интеграция InfoWatch Traffic Monitor с Printum позволяет включить операции на МФУ в общий контур контроля на уровне устройств. Заказчик получает сквозной контроль работы с документами на всех этапах без замены парка оборудования», —сказал директор по инновациям ГК InfoWatch Андрей Арефьев.

«Printum изначально создавался для объектов с повышенными требованиями к ИБ — банков, госкорпораций, КИИ. Система работает в закрытых контурах без доступа к интернету, полностью локализована, использует шифрование TLS 1.2 и выше, интегрируется с LDAP-совместимыми IDM и передает аудит в SIEM. Это позволяет разворачивать решение даже в самых жестких регуляторных средах», — сказал генеральный директор Printum Дмитрий Двойников.