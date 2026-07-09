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Orion soft и AppSec Solutions вместе обеспечат безопасность разработки

Разработчик экосистемы ПО для инфраструктуры Orion soft и разработчик экосистемы в области DevSecOps и безопасного ИИ AppSec Solutions успешно протестировали совместимость решений Nova Container Platform и AppSec.Code для безопасной разработки. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Платформа для управления жизненным циклом разработки ПО AppSec.Code позволяет не только выстроить все этапы разработки и полностью заменить иностранные VSC enterprise-решения, но и привносит современные практики ИБ и контроля качества кода. В комплексе с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova и хранилищем секретов StarVault сервисы обеспечивают безопасную эксплуатацию и разработку приложений в микросервисной архитектуре. Это особенно важно для компании, которым необходимо соблюдать требования РБПО по ГОСТ Р 56939-2024.

Продукты партнеров помогают бизнесу реализовать подход DevSecOps. Разработчики получают среду для работы с проектами с системой контроля версий Git с AppSec.Code. И все необходимые инструменты для размещения и эксплуатации разработанных контейнеризированных приложений с Nova Container Platform, включая логирование, мониторинг и управления сетью. За хранение конфиденциальной информации и контроль доступов в связке отвечает StarVault.

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«Мы развиваем наши продукты, чтобы ответить на запросы рынка. Безопасная разработка на микросервисной архитектуре — это важное и актуальное решение для российского бизнеса сегодня. И для его реализации мы выбираем AppSec Solutions как надежного вендора и партнера», — сказал Владимир Болвачев, лидер продукта Nova Container Platform в Orion soft.

«Для нас это сотрудничество — не просто техническая интеграция, а еще один шаг к созданию полностью импортонезависимой экосистемы для безопасной разработки на всех этапах. Appsec Solutions и Orion soft ключевые игроки на рынке безопасности ПО и связка наших продуктов органично дополняют друг друга», — сказал Данил Балавнев, руководитель продукта, AppSec Solutions.

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