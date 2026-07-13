МТС защитила кировчан от трех лет спама

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки в Кировской области в первом полугодии 2026 г. Благодаря алгоритмам на основе искусственного интеллекта и Big Data кировчанам удалось сэкономить около 2 млн минут — это свыше трех лет непрерывного времени, которое они не потратили на пустые и опасные разговоры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего злоумышленники пытались обмануть жителей Кировской области, маскируясь под сотрудников пенсионных и социальных служб – на такие звонки пришлось 17% от всех блокировок. На втором месте – поддельные звонки от имени государственных органов (16%).

Хотя общее количество спам-вызовов в регионе сократилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., активность злоумышленников сохраняется: за первые шесть месяцев 2026 г. было заблокировано 8 млн нежелательных звонков. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила 13 секунд.

Группой повышенного риска остаются пенсионеры старше 65 лет — именно на них мошенники нацелены чаще всего. При этом меньше всего кировчанам досаждали туристическими предложениями и рекламой развлечений и ресторанов — такие звонки единичны.

«Мы уделяем приоритетное внимание безопасности наших абонентов в Кировской области и постоянно работаем над повышением эффективности защитных механизмов. Сервис «Защитник» построен на инновационных технологиях МТС – он анализирует каждый подозрительный звонок более чем по 200 параметрам, что позволяет нейтрализовать угрозу еще до того, как человек ответит. А если разговор уже начался, интеллектуальный алгоритм может прямо в процессе беседы предупредить абонента о возможном мошеннике. Для жителей нашего региона, где мобильная связь стала неотъемлемой частью повседневной жизни, такая многоуровневая система – это не просто удобство, а реальная гарантия безопасности и спокойствия», – сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.