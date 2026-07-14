Система «СерчИнформ Мониторинг безопасности» получила веб-интерфейс для удаленного управления ИБ

В системе мониторинга и управления событиями ИБ «СерчИнформ Мониторинг безопасности» (СерчИнформ SIEM) появился полнофункциональный веб-интерфейс. Теперь управлять системой можно через браузер с любого авторизованного устройства. Это упрощает удаленный контроль ИБ в распределенных и гибридных инфраструктурах. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

В веб-версию перенесли весь функционал десктопной консоли: от подключения источников и настройки правил корреляции до поиска уязвимостей на Карте сети и расследования угроз в Менеджере инцидентов. Разработчики также обновили панели визуализации (дашборды), которые были доступны в веб-версии ранее: теперь из них можно напрямую переходить к связанным правилам, событиям и инцидентам.

Веб-интерфейс «СерчИнформ Мониторинг безопасности» активен по умолчанию для серверов на платформе Linux. В Windows-среде он доступен как альтернатива классическому десктоп-приложению.

«Раньше ИБ-специалист был привязан к рабочему месту, теперь контролировать периметр можно из любой точки и с любого устройства, например в командировке. Перенос функционала в браузер – это важный шаг для импортозамещения. Кросс-платформенный веб-доступ позволяет безболезненно встроить систему мониторинга ИБ (SIEM) в ИТ-инфраструктуры, построенные на Linux-компонентах и российском софте. Подключения к веб-консоли защищены, независимо от операционной системы на устройстве аналитика», – сказал Павел Пугач, системный аналитик «СерчИнформ».

«СерчИнформ Мониторинг безопасности» продолжает расширять возможности для контроля российских ИТ-экосистем. За последний год в программе появились контроллеры для сбора событий из ключевых отечественных решений, включая межсетевые экраны нового поколения PT Application Firewall (в том числе версии Pro) и «Континент 4», рабочие станции под управлением «Ред ОС», систему централизованного управления «Ред Адм», службу каталогов ALD Pro для Astra Linux и корпоративный почтовый сервер RuPost. Кроме того, обеспечена совместимость серверной части: систему «СерчИнформ» можно развернуть на серверах под управлением российских операционных систем Astra Linux версий 1.7 и 1.8.