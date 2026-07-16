«Ингосстрах» запустил первый полис киберстрахования со встроенным сервисом информационной безопасности для МСБ

«Ингосстрах», один из участников страхового рынка России, совместно с компанией 4sec представил комплексное решение для компаний малого и среднего бизнеса «Кибер-Инго Смарт», объединяющее страхование киберрисков и сервис непрерывной защиты ИТ-инфраструктуры. Оно сочетает финансовую защиту с инструментами предотвращения киберинцидентов и оперативного реагирования на них. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстрах».

Продукт «Кибер-Инго Смарт» объединяет страховой полис «Ингосстраха» и облачную платформу киберзащиты 4sec. В рамках договора клиент получает доступ к сервису, который обеспечивает непрерывный мониторинг состояния ИТ-инфраструктуры, защищенное резервное хранение данных и экстренную экспертную помощь при наступлении киберинцидента.

«Решение не требует установки дополнительного оборудования или создания собственного подразделения информационной безопасности. Все необходимые инструменты, включая экспертную поддержку, уже включены в выбранный тариф», — сказал Дмитрий Шишкин, начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах».

Страховое покрытие распространяется на случаи хакерских атак и внедрения вредоносного программного обеспечения, если они привели к ущербу для бизнеса. Размер страхового покрытия составляет до 500 млн руб.

Продукт доступен компаниям независимо от текущего уровня их информационной безопасности. При этом оформление полиса занимает минимум времени: благодаря использованию объективных данных платформы 4sec клиентам не требуется проходить длительные аудиты или заполнять объемные анкеты. Такой подход делает процесс урегулирования страховых случаев более прозрачным и предсказуемым.

«Оформление полиса происходит за один день. После выбора тарифа клиент активирует сервис 4sec, и защита начинает действовать уже на следующий день. Результат — профессиональная киберзащита с финансовой гарантией от “Ингосстраха”», — сказал Дмитрий Шишкин.