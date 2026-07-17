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МТС: на Ямале телефонные мошенники чаще всего звонят мужчинам со средним доходом

МТС с помощью решения «Защитник» изучила характер нежелательных звонков жителям Ямало-Ненецкого автономного округа за шесть месяцев 2026 г. Самыми частыми мишенями телефонных мошенников стали мужчины от 55 до 64 лет со средним уровнем дохода.

С начала 2026 г. с навязчивой рекламой или в преступных целях до жителей Ямала пытались дозвониться почти 4 млн раз – это на 25% меньше, чем годом ранее. Тенденция на снижение количества мошеннических и спам-атак связана в том числе с совершенствованием ИИ-инструментов. В частности, для распознавания речи и анализа контекста разговора стал активно использоваться искусственный интеллект.

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Больше всего нежелательных вызовов за первую половину года было адресовано мужчинам от 55 до 64 лет со средним доходом. Чуть реже мошенники звонили мужчинам от 18 до 24 лет. Третьей уязвимой категорией стали женщины от 45 до 54 лет. Чаще всего мошенники звонили в феврале и мае с пиком активности с 11:00 до 13.00. Мошенники звонили жителям Ямало-Ненецкого автономного округа от имени банков и финансовых организаций, коллекторов, представителей пенсионных и социальных служб, предлагая товары, услуги, а также прохождение опросов. Общая длительность опасных звонков составила почти один миллион минут.

«Злоумышленники ищут новые способы обмана, делая ставку на доверчивость ямальцев. Алгоритмы искусственного интеллекта «Защитника» анализируют сотни параметров входящего вызова в режиме реального времени, что позволяет блокировать угрозу до того, как ответит абонент. Самый эффективный способ защиты – сочетание цифровых решений и личной бдительности: не сообщать личные и финансовые данные по телефону, перезванивать в официальные организации по проверенным номерам и консультироваться с близкими при любых подозрительных звонках», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

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