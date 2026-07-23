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РТК-ЦОД запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, запускает программу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty от разработчика решений для кибербезопасности Positive Technologies. Проект направлен на повышение защищенности и киберустойчивости информационных систем компании за счет привлечения независимых исследователей безопасности. Участвовать в программе смогут зарегистрированные на платформе специалисты, прошедшие верификацию. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

В периметр программы войдут публично доступные ИТ-сервисы РТК-ЦОД. Клиентская инфраструктура не затрагивается – проверка ресурсов заказчиков исключена. Задача исследователей – поиск эксплуатируемых уязвимостей, то есть тех, которые могут привести к реальному ущербу: повышению привилегий, несанкционированному доступу к данным, нарушению работы сервиса или удаленному выполнению кода.

На первом этапе доступ к программе багбаунти получит ограниченный круг исследователей, занимающих верхние строчки рейтинга площадки Standoff Bug Bounty. В дальнейшем планируется поэтапное расширение для всех зарегистрированных специалистов.

«Мы сознательно начинаем багбаунти с приватного формата, чтобы ограничить круг участников наиболее проверенными и квалифицированными исследователями. На начальном этапе максимальная выплата за найденную уязвимость составит до 150 тыс. руб. в зависимости от уровня ее критичности. В дальнейшем, по мере снижения количества обнаруженных ошибок и перехода к открытым этапам, мы планируем увеличивать вознаграждение, чтобы поддерживать привлекательность программы. Уверен, что взаимодействие с площадкой Standoff Bug Bounty позволит оперативно выявлять действительно опасные уязвимости еще до того, как ими попытаются воспользоваться злоумышленники», – сказал директор по информационной безопасности РТК-ЦОД Денис Поладьев.

«Запуск программы багбаунти позволит РТК-ЦОД привлечь к поиску потенциальных уязвимостей широкое сообщество независимых исследователей и дополнить внутренние процессы безопасности внешней экспертизой. Сегодня багбаунти становится частью зрелой стратегии кибербезопасности. Бизнес рассматривает такой формат как инвестицию в надежность цифровых продуктов и укрепление доверия клиентов. Эффективность подхода подтверждает и практика: по данным нашего исследования, подготовленного по итогам работы платформы Standoff Bug Bounty за 2025 г., 80% участников уже действующих программ отметили, что багбаунти полностью или частично оправдал их ожидания», – сказал Роман Приходько, руководитель Standoff Bug Bounty.

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