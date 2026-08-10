Инфраструктура Astra Cloud прошла аттестацию по требованиям приказов №21 и №117 ФСТЭК России

Облачный вендор Astra Cloud (входит в «Группу Астра») выводит на рынок «Защищенное аттестованное облако» — изолированную среду для размещения систем с чувствительными данными: ГИС, ИСПДн, корпоративных и медицинских информационных систем. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Облачная инфраструктура Astra Cloud получила аттестат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие сразу двум приказам — №117 (класс защищенности К1) и №21 (уровень защищенности УЗ-1). Аттестация была пройдена согласно новым требованиям регулятора к ГИС и иным информационным системам (ИС), действующим с 1 марта 2026 г., а также — персональным данным (152-ФЗ).

Что изменилось с 1 марта 2026 г. для бизнеса

Новый приказ №117 ФСТЭК России заменил прежний №17 и расширил периметр регулирования. Теперь под его требования попадают не только госорганы, но и подведомственные предприятия, учреждения и коммерческие компании, которые работают с государственным сегментом.

Требования стали жестче. Критические уязвимости нужно устранять за 24 часа, показатель защищенности (КЗИ) пересчитывать не реже раза в полгода, а зрелость процессов защиты (ПЗИ) оценивать раз в два года. Аттестаты, выданные до 1 марта 2026 г., продолжают действовать только при неизменной конфигурации системы. Любая модернизация требует переаттестации по новым правилам.

Практическое применение «Защищенного аттестованного облака» от Astra Cloud

Новое облачное решение закрывает типовые задачи компаний, чья инфраструктура должна соответствовать требованиям приказов №117 и №21 ФСТЭК России. Среди наиболее востребованных сценариев: размещение ИИ-сервисов с чувствительными данными, которые больше нельзя хранить в публичном облаке с 1 марта 2026 г.; закрытие предписаний регулятора без расширения штата ИБ-специалистов; масштабирование под новые проекты, требующие аттестованного контура, без строительства собственного ЦОД; участие в тендерах, где нужна подтвержденная аттестация.

Также «Защищенное аттестованное облако» имеет широкий отраслевой профиль.

Например, решение Astra Cloud может быть крайне эффективным для госорганов и подведомственных учреждений, которые обязаны размещать ГИС и ИСПДн только в аттестованной среде. Получить аттестат соответствия для них самостоятельно значит найти серьезный бюджет и потратить месяцы на работу с лицензированными подрядчиками.

Похожая логика прослеживается в финансовом секторе. Банки, финтех, МФО и страховые компании одновременно подпадают под приказ №21 ФСТЭК России (УЗ-1), ГОСТ Р 57580.1 и PCI DSS 4.0, и каждый из этих стандартов предъявляет к инфраструктуре собственные регуляторные нормативы.

В медицине требования затрагивают информационные системы со специальной категорией персональных данных, сведения о здоровье и биометрию, а приказ №21 ФСТЭК России устанавливает для них первый, максимальный по закону уровень защищенности.

Сопоставимый объем чувствительных данных характерен также для промышленных и энергетических предприятий. Системы обрабатывают персональные данные тысяч сотрудников и подрядчиков, поэтому корпоративная инфраструктура нуждается в защищенной среде размещения согласно тому же приказу №21 ФСТЭК России.

Разные отрасли и разные поводы, но барьер один и тот же — требования, которые самостоятельно закрывать бизнесам сегодня проблематично. «Защищенное аттестованное облако» снимает эту задачу с клиента целиком, начиная с размещения информационной системы до ее аттестации и сопровождения.

Технические характеристики

Инфраструктура развернута в ЦОД уровня Tier IV на отечественном оборудовании. В состав контура входят сертифицированные средства защиты информации: межсетевые экраны, антивирусная защита, системы обнаружения и предотвращения вторжений, средства доверенной загрузки, SIEM. Доступ пользователей — только через защищенное подключение на базе сертифицированных СКЗИ.

Фокус на безопасность и импортозамещение

Astra Cloud последовательно совершенствует свои продукты, уделяя особое внимание вопросам информационной безопасности.

Ранее компания представила российскую облачную платформу на отечественных процессорах Baikal-S, рассчитанную на субъекты КИИ и организации, которым важно соблюдать требования к безопасности и импортозамещению вплоть до аппаратного инфраструктурного уровня. Следующим шагом стал запуск «Защищенного аттестованного облака».

«Спрос на аттестованные облачные решения растет из года в год. Отдельный тренд — запросы на индивидуальную разработку архитектуры частных облаков. Мы, как облачный вендор, имеющий довольно обширную экспертизу в вопросах информационной безопасности, готовы предоставить заказчикам необходимые решения с учетом постоянно меняющихся требований регулятора», — сказал Максим Куртин, директор департамента информационной безопасности «Группы Астра».