«Лаборатория Касперского»: более половины производственных предприятий по всему миру готовы полностью перейти на цифру — как это влияет на кибербезопасность

60% производственных предприятий по всему миру рассчитывают полностью перейти на цифровые технологии в течение ближайших двух лет — сегодня полностью цифровыми себя считают 9%. Это показали результаты совместного исследования «Лаборатории Касперского» и VDC Research.

Зачем производству цифровизация. Респонденты назвали следующие основные цели своей стратегии цифровой трансформации: повышение объёмов производства или эффективности (24%); сокращение операционных или производственных расходов (15%); открытие новых стратегических возможностей (14%); повышение киберустойчивости (13%).

В результате цифровизации производственное оборудование, конвейеры и операции на предприятии зависят от работы систем промышленной автоматизации, управления производством и хранения технологических данных (MES, SCADA, Historian). Заводы превращаются в киберфизические системы, в которых программные сбои могут замедлить работу конвейеров или вовсе остановить производство.

Те же самые интегрированные системы, которые повышают эффективность предприятий, в том числе системы управления производственными процессами (MES), датчики промышленного интернета вещей (IIoT), автоматизированные системы транспортировки материалов и удалённый доступ инженерного персонала, напрямую влияют на то, будет ли производство работать без перебоев.

К чему приводят киберинциденты. По мере того, как промышленные среды трансформируются в киберфизические системы, риски информационной безопасности (ИБ) перестают быть исключительно ИТ-проблемой и могут стать непосредственным источником финансовых потерь. В интегрированных средах цифровые сбои затрагивают не только данные — они могут приводить к небезопасным операциям, браку продукции и остановке производства, снижать общую эффективность оборудования, создавать дополнительную нагрузку на персонал и нарушать работу цепочек поставок. Это означает, что кибербезопасность необходимо рассматривать как ключевой компонент операционной устойчивости.

Почти 60% производственных компаний оценивают ущерб от киберинцидентов в сумму, превышающую один миллион долларов за каждый случай, при этом средняя продолжительность сбоя составляет 15,3 часа. Наиболее значительные убытки зачастую связаны с остановками производства, невыполнением обязательств по поставкам и штрафными санкциями, а не только с расходами на анализ инцидентов.

Зрелые системы управления ИБ включают вопросы обеспечения безопасности производственных инфраструктур. Особое внимание уделяется тому, как быстро можно восстановить работу после инцидента, насколько хорошо выстроен процесс резервного копирования и восстановления, как обеспечивается безопасность устаревших систем и настроен ли режим работы при сбое, когда сохраняются ключевые функции безопасности, но снижается общая производительность или отключаются второстепенные опции. Такая согласованность гарантирует, что кибербезопасность способствует обеспечению непрерывности производства и отказоустойчивости, а не ограничивается лишь соблюдением ИТ-требований.

Тем не менее в связи с раздробленностью ответственности по-прежнему остаются нерешённые проблемы. За управление политиками безопасности на производственных предприятиях в большинстве случаев (59%) отвечают ИТ-отделы. Они зачастую не учитывают реальные условия на производственных объектах. Необходимость управлять множеством инструментов безопасности (44%) и проблемы с установкой исправлений для технологических систем (38%) свидетельствуют о том, что кибербезопасность должна быть интегрирована в повседневную работу производственных, инженерных и служб КИПиА. Только таким образом можно эффективно повысить эксплуатационную надёжность и обеспечить защиту от постоянно меняющихся угроз.

«По мере того как производственные среды становятся всё более взаимосвязанными, акцент в сфере кибербезопасности смещается с простого добавления уровней защиты на обеспечение доступности, отказоустойчивости и целостности производственных процессов. Цель — минимизировать последствия для производственной деятельности и ускорить восстановление, а не только предотвратить вторжения. „Лаборатория Касперского“ предлагает единую экосистему, объединяющую средства защиты ИТ, ОТ и интернета вещей, что позволяет производственному сектору безопасно осуществлять цифровую трансформацию. Эта стратегия способствует поддержанию непрерывности производственной деятельности и сокращению долгосрочных затрат на кибербезопасность», — сказал Андрей Стрелков, руководитель направления развития продуктов для промышленной безопасности «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» предлагает промышленным предприятиям платформенный подход, сочетающий в себе специализированные защитные технологии, а также опыт и знания экспертов. Его ключевой компонент — нативная XDR-платформа Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS). Она обеспечивает комплексную безопасность производственной инфраструктуры и предоставляет такие возможности, как реагирование на инциденты, централизованное управление активами, аудит и оценка рисков, а также позволяет масштабировать защиту в сложных распределённых средах.