«Лаборатория Касперского»: более четверти зумеров общаются с ИИ как с другом

Для многих зумеров искусственный интеллект уже стал частью повседневной жизни. Почти половина респондентов в возрасте от 18 до 28 лет по всему миру (47%) используют ИИ каждый или почти каждый день. Среди них 56% применяют его для поиска информации, 49% — для учёбы, 47% — для генерации идей и 39% — для работы. Доля респондентов, ежедневно взаимодействующих с ИИ, из других поколений ниже. Таковы данные нового исследования «Лаборатории Касперского».

Тёплые отношения. Более четверти зумеров общаются с ИИ как с другом (27%) и обсуждают с ним личные вопросы, которыми они предпочли бы не делиться с другими людьми (28%). Это означает, что некоторые молодые люди обращаются к нейросетям не только для решения конкретных задач, но и для общения, эмоциональной поддержки или компании. Для сравнения, среди миллениалов воспринимают ИИ как друга 22%, среди поколения Х — 17%, а среди бумеров — всего 11%.

Слепо доверять ИИ — небезопасно. Меньше половины (42%) опрошенных зумеров всегда принимают меры защиты при взаимодействии с сервисами ИИ: сверяют информацию с другими надёжными источниками и избегают раскрытия конфиденциальных данных. Более половины (52%) делают это лишь изредка, а 6% вообще не заботятся о таких мерах. Cреди миллениалов не принимает никаких защитных мер при использовании ИИ почти каждый десятый (9%), а в поколении X и среди бумеров — по 15%.

«Зумеры лучше других поколений понимают новые тенденции в области искусственного интеллекта и находят способы интегрировать его в учёбу, общение и повседневную жизнь. Тот факт, что молодёжь может воспринимать ИИ как друга, показывает, как быстро меняются отношения между пользователями и технологиями. Однако всем пользователям, вне зависимости от возраста, стоит понимать, что полностью доверять ИИ всё же не стоит — даже крупные сервисы могут содержать уязвимости, которые могут привести к утечке данных. Обязательно нужно вырабатывать такие привычки, как проверка информации, осторожное обращение с личной информацией и критическое осмысление полученных ответов», — сказал Владислав Тушканов, руководитель группы исследования технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского».

Чтобы минимизировать киберриски при использовании ИИ, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: не загружать в ИИ-сервисы конфиденциальную информацию — документы, переписку, пароли, платёжные реквизиты, информацию о здоровье; перед использованием новой нейросети изучить, какие данные она собирает и как эта информация может обрабатываться или храниться; перепроверять ответы нейросетей в других надёжных источниках, особенно для вопросов из сферы образования, финансов, права, медицины и других деликатных областей, где неточности могут иметь серьёзные последствия.

Защитить устройства от фишинга, вредоносных программ и мошеннических сайтов, которые могут имитировать легитимные ИИ-платформы или продвигать поддельные ИИ-инструменты, помогает комплексное решение для обеспечения безопасности, такое как Kaspersky Premium.

Также у «Лаборатории Касперского» есть бесплатный курс «Кибергигиена», который рассчитан на широкую аудиторию и охватывает основные вопросы цифровой безопасности. Он подойдёт людям с любым уровнем подготовки и не требует специальных знаний в ИТ. Курс помогает выработать практические привычки по защите учётных записей, устройств и личной информации, которые становятся всё более актуальными по мере интеграции инструментов ИИ в обучение, работу и повседневное общение.