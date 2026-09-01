Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Импортонезависимость
|

Arenadata и Identity Blitz объединили усилия для защиты потоковых данных российских компаний

Identity Blitz и Arenadata объявили об успешном завершении тестирования на функциональную совместимость сервера аутентификации Blitz Identity Provider с системой потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS).

Blitz Identity Providerроссийская система управления идентификацией и контролем доступа (Identity and Access Management, IAM). Выполняет функции централизованного сервера аутентификации, единой точки входа (Single Sign-On, SSO) и провайдера идентификации (Identity Provider). Продукт включён в реестр российского ПО (№842), а также сертифицирован по требованиям безопасности информации ФСТЭК (№4525).

Arenadata Streaming — это масштабируемая и отказоустойчивая российская платформа потоковой передачи и обработки данных в реальном времени. Она создана на базе проверенных компонентов с открытым исходным кодом Apache Kafka и Apache NiFi. Продукт включён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Интеграция Blitz Identity Provider с платформой Arenadata Streaming обеспечила импортонезависимую замену зарубежных брокеров сообщений для высоконагруженных асинхронных взаимодействий: теперь сервер Blitz Identity Provider использует отечественный аналог Kafka и RabbitMQ в качестве сервера очередей.

«Сегодня российский ИТ-рынок решает задачу комплексной замены западных технологий, и эта интеграция — прямой ответ на запрос бизнеса о бесшовном переходе. Потоковая обработка данных стала "кровеносной системой" любой крупной компании. Симбиоз Arenadata Streaming и Blitz Identity Provider даёт рынку готовое коробочное решение для самого сложного этапа миграции — сохранения уровня безопасности корпоративного (Enterprise) уровня без потери производительности», — сказал Михаил Ванин, генеральный директор Identity Blitz.

«Arenadata стремится развивать партнёрскую экосистему, чтобы заказчики получали комплексные и безопасные решения на базе отечественных технологий. Совместимость Arenadata Streaming с Blitz Identity Provider является наглядным ответом на запрос рынка и подтверждением того, что продукт востребован как ключевой элемент для задач потоковой загрузки и обработки данных в крупнейших российских компаниях», — отметил Антон Коваленко, руководитель отдела продуктового маркетинга Arenadata.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

На миллионах ПК под Windows 11 принудительно включится дополнительная защита. Обычно она конфликтует с драйверами и тормозит ОС

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

«Алисе» дадут полный карт-бланш. Нейросеть «Яндекса» получит доступ к банковским приложениям и персональным данным россиян

Как вернуть доступ после проблем с сертификатами, если не открывается сайт банка или сервиса

Ядро как решето. В Linux годами скрываются тысячи уязвимостей, их находят нейросети

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще