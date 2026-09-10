DataSpace подключил SOC «Спикател» с круглосуточным мониторингом киберугроз

Облачный провайдер DataSpace подключил сервис «SOC как услуга» компании «Спикател». Это позволило организовать круглосуточный мониторинг ИБ-событий на базе уже используемой DataSpace SIEM-системы и почти вдвое сократить стоимость услуги по сравнению с полным пакетом функциональности SOC.

DataSpace эксплуатирует собственную SIEM-систему RuSIEM на протяжении шести лет. По мере развития ИТ-инфраструктуры компании потребовалось дополнить ее возможностями полноценного SOC с круглосуточным мониторингом и автоматизацией первичного анализа событий. При этом было важно сохранить уже внедренную и настроенную систему.

«Спикател» предложил гибридную модель: SIEM и хранение логов остались на стороне DataSpace, а команда SOC-провайдера подключила систему к собственной SOAR-платформе и взяла на себя мониторинг событий ИБ в режиме 24/7. Данный подход экономически выгоднее по сравнению с полным пакетом. SIEM и хранение логов являются самыми затратными компонентами услуги SOC. Их исключение из контракта позволило снизить итоговую стоимость почти вдвое.

За первые три месяца специалисты «Спикатела» провели ревизию более 1 тыс. правил корреляции и актуализировали их с учетом текущей инфраструктуры и тактик атак, синхронизировали правила с обновлениями вендора SIEM и автоматизировали первичную обработку событий с помощью SOAR. Команда также ежедневно выявляет и передает DataSpace информацию о значимых инцидентах ИБ.

«Подключение внешнего SOC позволило передать рутинный мониторинг команде «Спикател» и высвободить ресурсы наших ИБ-специалистов для других задач», – отметил Алексей Макаркин, директор по продукту DataSpace.

«В отличие от многих SOC-провайдеров, мы готовы работать с уже существующей у клиента SIEM-системой практически любого вендора: Kaspersky KUMA, Positive MaxPatrol, RuSIEM, NGR Softab Alertix, а также с open-source-решениями (ELK/OpenSearch). Для клиентов со зрелой, но недоукомплектованной специалистами инфраструктурой ИБ это позволяет закрыть потребность в экспертизе и круглосуточном мониторинге по существенно более низкой цене, чем наём собственной команды или покупка полного пакета SOC», – сказал Сергей Самоукин, продуктовый директор «Спикатела».