Positive Technologies приобрела долю в CyberOK для развития технологий защиты внешнего периметра

Positive Technologies объявила о приобретении доли в компании-разработчике решений в области кибербезопасности CyberOK. Инвестиция позволит ускорить развитие продуктового направления защиты внешнего периметра — прежде всего технологий управления внешней поверхностью атаки (EASM) и непрерывного тестирования на проникновение (PentOps). По оценке Positive Technologies, объем российского рынка этих решений к 2031 г. может достичь 8 млрд руб.

Сделка продолжает партнерство компаний, начавшееся в 2026 г.: технологии CyberOK уже используются в продуктах Positive Technologies и показали высокий спрос со стороны заказчиков. Одним из первых результатов сотрудничества стал PT EASM — решение для постоянного контроля внешней поверхности атаки, построенное на базе технологий CyberOK. Они также были интегрированы в облачное решение PT X для мониторинга киберугроз и реагирования на них.

Менее чем за шесть месяцев число пилотов PT EASM превысило 70, при этом ожидается, что 80% успешных пилотов будут сконвертированы в сделки к концу 2026 — началу 2027 г. Таким образом, EASM становится еще одним элементом продуктового портфеля Positive Technologies, ориентированного на достижение измеримого результата в кибербезопасности.

По оценке Positive Technologies, объем российского рынка решений класса EASM в 2026 г. составит порядка 2–2,5 млрд руб. Компания ожидает, что в ближайшие пять лет сегмент будет расти опережающими темпами и к 2031 г. вместе со смежными технологиями непрерывной проверки защищенности может достичь 8 млрд руб. Инвестиция в CyberOK позволит Positive Technologies ускорить разработку совместных продуктов и масштабировать их продажи на российском и международном рынках.

Еще одним направлением совместной работы станет развитие PentOps — облачного сервиса непрерывного пентестинга. В связке с PT EASM он позволяет не только обнаруживать потенциальные проблемы на внешнем периметре, но и автоматически проверять, могут ли выявленные риски быть использованы злоумышленниками для проникновения в инфраструктуру.

Такой подход позволяет ориентироваться не на количество найденных уязвимостей, а на реальную защищенность заказчика. В 96% пилотных проектов были обнаружены неучтенные ИТ-активы (Shadow IT) с уязвимостями, эксплуатация которых могла бы нанести критический ущерб организации или ее партнерам.

«Наша задача — собрать полный набор решений, необходимых для полноценной защиты компании от внешнего злоумышленника. Где-то мы создаем продукты сами, где-то ускоряем развитие через партнерство со стартапами или уже состоявшимися разработчиками: именно так мы в свое время усилили антивирусное направление, а сейчас делаем ставку на перспективный класс EASM. У CyberOK есть разработки, у которых нет прямых аналогов в мире, и мы видим возможность построить на их основе продукты, конкурентоспособные далеко за пределами России», — сказал Алексей Новиков, управляющий директор Positive Technologies.

CyberOK специализируется на технологиях управления внешней поверхностью атаки и непрерывной оценки защищенности. Компания развивает базу знаний об уязвимостях и угрозах Vulnum и облачный сервис непрерывного пентестинга PentOps. В основе продуктов CyberOK — собственный R&D, ИИ-агенты и экспертный Offensive SOC (операционный центр наступательной кибербезопасности). Технологии компании позволяют обнаруживать внешние активы, выявлять связанные с ними риски и проверять возможность их эксплуатации до того, как они приведут к инциденту. CyberOK занимает второе место по числу обнаруженных уязвимостей, внесенных в банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России.