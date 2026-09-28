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Летом 2026 г. мошенники чаще всего звонили ульяновцам под видом рекламных обзвонов

МТС с помощью ИИ-решения «Защитник» проанализировала мошеннические звонки ульяновцам с июня по август 2026 г. По данным экспертов, за лето 2026 г. в области сервис заблокировал около 1,5 млн таких звонков. Чаще всего злоумышленники звонили под прикрытием рекламных обзвонов – на такие сценарии пришлось 14,5% от всех выявленных мошеннических звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На втором месте звонки якобы от работников пенсионных и социальных служб (12%), следом идут звонки от имени сотрудников служб доставки, почты — на них пришлось 8% от всех вызовов. Также в число наиболее распространенных мошеннических сценариев вошли предложения заработать доход на инвестициях (7%).

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Мошенники активизировались в июле 2026 г. и усилили обзвоны в августе 2026 г. На эти месяцы пришлась большая часть от всех звонков (80%). Сделано это было в конце лета 2026 г. для того, чтобы поймать жертвы в врасплох в подготовительной суете, когда родители и дети готовятся к началу учебного года.

«Мошенники придумывают разные схемы под конкретные ситуации, которые кажутся человеку привычными и не вызывают подозрений. Попасть на их уловки может любой, если позабыть о бдительности и основных правилах цифровой безопасности. Но многим помогает искусственный интеллект. В наших защитных сервисах он действует на опережение, анализируя вызовы и блокируя угрозу до того, как пользователь успеет их заметить. Благодаря внедрению таких решений, мы создаем надежную цифровую защиту для наших абонентов», — сказал директор МТС в Ульяновской области Артем Ладьянов.

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