Luntry, актив «Солара», запустил на рынок первое сертифицированное ФСТЭК России решение для защиты контейнерных приложений и Kubernetes

ГК «Солар» представила рынку программное обеспечение Luntry – сертифицированное ФСТЭК России решение для комплексной защиты контейнерных приложений и Kubernetes на всем жизненном цикле. Решение доступно организациям госсектора и субъектам КИИ для защиты контейнерных сред с учетом требований регулятора. Разработчик платформы – компания АО «КлаудРан» (входит в ГК «Солар»). Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Распространение Kubernetes и контейнерной разработки повышает значимость защиты контейнерных сред. По данным Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, в I квартале 2025 г. 56% автоматизированных попыток эксплуатации уязвимостей, зафиксированных сенсорами «Солара», пришлись на платформу Kubernetes. При этом риски связаны не только с самой платформой управления контейнерами. Уязвимости могут возникать в компонентах приложений, контейнерных образах, конфигурации кластеров и работающих приложениях. Организациям важно контролировать безопасность контейнерных приложений на всех этапах их жизненного цикла – от разработки и сборки до поставки и эксплуатации.

Luntry объединяет такой контроль в едином контуре. На этапе разработки и поставки решение анализирует компоненты и контейнерные образы, формирует SBOM, а также выявляет уязвимости и вредоносный код. Механизм Security Gates позволяет устанавливать правила безопасности и не допускать дальнейшего использования компонентов, не соответствующих заданным требованиям. После развертывания в Kubernetes решение контролирует события и политики безопасности, а также проверяет соответствие конфигурации кластеров рекомендациям CIS Kubernetes Benchmark. Во время эксплуатации Luntry выявляет аномалии в поведении контейнерных приложений и передает информацию о событиях безопасности в системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности (SIEM). Дополнительно на уровне сетевого взаимодействия и доступа решение контролирует взаимодействие компонентов, анализирует права и помогает реализовать микросегментацию и контроль привилегий пользователей и сервисов.

При этом внедрение Luntry не требует от организаций госсектора и субъектов КИИ перестройки существующей инфраструктуры, модификации исходного кода приложений или изменения архитектуры Kubernetes-кластера. По данным вендора АО «КлаудРан» (входит в ГК «Солар»), установка решения занимает 20 мин на один кластер. Такой формат позволяет встроить проверки безопасности в существующие процессы разработки и эксплуатации без существенного изменения работы команд.

«Мы видим спрос со стороны организаций госсектора и субъектов КИИ на решения, которые позволяют одновременно выполнять требования регулятора и защищать контейнерные приложения на всех этапах их жизненного цикла. Для таких организаций важно не только получить сертифицированный инструмент, но и встроить его в существующие процессы разработки и эксплуатации без перестройки инфраструктуры. Именно этот запрос мы закладывали в архитектуру решения Luntry», – сказал Дмитрий Евдокимов, генеральный директор АО «КлаудРан» (входит в ГК «Солар»).

Сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России № 5116 на Luntry Certified 1.0c выдан 30 сентября 2026 г. Решение входит в Единый реестр Российского ПО Минцифры России (Реестровая запись №15188 от 14.10.2022).