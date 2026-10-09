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Защищенные АРМы «Барьер» от «Инферит Безопасность» подтвердили соответствие ФСТЭК России

Средствам вычислительной техники в защищенном исполнении «Барьер», производимым подразделением «Инферит Безопасность» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) – АКБ «Барьер», продлили сертификат соответствия ФСТЭК России до апреля 2031 г. Благодаря этому обеспечены непрерывность жизненного цикла продукта и гарантия стабильности поставок и техподдержки для заказчиков, что отвечает стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Для продления сертификата испытания ФСТЭК прошли средства вычислительной техники «Барьер» в двух исполнениях. Проверка проводилась в соответствии с Положением о системе сертификации средств защиты информации, утвержденным приказом ФСТЭК России от 3 апреля 2018 г. По результатам испытаний «Барьеру» продлили сертификат соответствия № 4392 до 21 апреля 2031 г.

Решения «Барьер» – это средства защиты информации, которые обеспечивают защиту от утечки данных по каналу ПЭМИН. Они могут применяться на объектах вычислительной техники второй и третьей категории, устанавливаться в выделенных помещениях до второй категории включительно. Именно поэтому решения компании востребованы в госсекторе, критической инфраструктуре и в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности.

В состав средств вычислительной техники в защищенном исполнении «Барьер» входят: средство доверенной загрузки, средства защиты информации от несанкционированного доступа, антивирусное программное обеспечение, комплект металлических заглушек для неиспользуемых портов.

Такой набор компонентов позволяет создавать защищенные автоматизированные рабочие места, соответствующие требованиям российских регуляторов.

«Продление сертификата ФСТЭК до весны 2031 г. подтверждает надежность нашего продукта. Для заказчиков это означает предсказуемость жизненного цикла решения, защиту инвестиций в инфраструктуру и уверенность в том, что их критически важные системы будут соответствовать требованиям регулятора. Теперь заказчики могут спокойно планировать долгосрочное развитие своих защищенных инфраструктур без каких-либо рисков», — отметили в АКБ «Барьер».

Впервые компания получила сертификат соответствия ФСТЭК России № 4392 в 2021 г., он действовал до 26 апреля 2026 г. В период продления документа АКБ «Барьер» обеспечивал техническую поддержку уже эксплуатируемых и отгруженных изделий.

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