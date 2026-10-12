Security Vision представила обновление платформы SV5: улучшены хранение событий, анализ алертов и визуализация данных

Компания Security Vision представила обновление пятой версии своей Low-code/No-code платформы автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности — Security Vision 5 (SV5). Новая версия помогает командам ИБ экономнее использовать хранилище событий, быстрее получать контекст при разборе алертов и сокращать объем работ по настройке платформы. Обновление также расширяет возможности визуализации данных и упрощает работу со связанными объектами. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Оптимизация хранения и настройки событий

Для событий определенных типов в SV5 добавлено сжатие при хранении: стандартное с использованием LZ4 или максимальное с использованием zlib. Это позволяет уменьшить объем данных на диске и сдерживать потребность в дополнительном пространстве для хранения по мере роста потока событий. Кроме того, фильтрацию и сортировку в типе события теперь можно включать и выключать без реиндексации хранилища. Администратору не требуется перестраивать индекс ради изменения этих настроек — плановые изменения можно выполнять с меньшими затратами времени и ресурсов.

Больше контекста при разборе алертов

При разборе алерта аналитик теперь видит в его карточке информацию о хосте, с которым связаны исходные события. Для свойств «Ссылка на объект» и «Ссылка на справочник» можно открыть краткую карточку связанного объекта, не закрывая текущий объект или представление. Специалисту проще проверить сведения, необходимые для оценки срабатывания, не теряя контекст и не возвращаясь к уже открытым карточкам.

Удобнее работать с графом и аналитическими виджетами

В графе появились правила отображения по свойствам и колонкам справочника, указанным в связях других правил. Также добавлены сохранение и поиск в графе, обновлена панель инструментов. Это помогает находить нужные элементы в схеме связей и использовать ее при анализе данных. В аналитических виджетах «Таблица», «Текст с параметрами» и «Последовательность» теперь можно настраивать формы вывода значений, чтобы показатели было удобнее считывать и сравнивать в повседневной работе.

Улучшения форм ввода

Обновление затронуло и формы ввода. Для свойства «Да/Нет» добавлена форма «Иконка», позволяющая компактно разместить поле в карточке и обозначить его значение визуально. Многострочное поле «Строка» автоматически расширяется при вводе до заданного количества строк: пользователь видит больше текста и тратит меньше времени на прокрутку при заполнении длинных описаний.

Удобнее работать с расписаниями и оргструктурой

Обновлен интерфейс расписаний запуска рабочих процессов, создания отчетов и запуска коннекторов. В разделе организационной структуры переработаны оформление и расположение элементов меню. Администраторам проще ориентироваться в настройках регулярных запусков и находить нужные элементы — это особенно важно, когда количество настроенных процессов и задач увеличивается.

Обновление SV5 объединяет изменения, которые помогают командам ИБ в повседневной работе: экономнее хранить события, получать нужный контекст при разборе алертов и настраивать платформу без лишних операций.

Платформа автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision – ИТ-платформа Low-code/No-code, позволяющая автоматизировать до 95% программно-технических ИТ/ИБ-функций в круглосуточном режиме. Обеспечивает непрерывное реагирование на угрозы, киберинциденты, поиск ИТ-активов и управление конфигурациями, поиск и управление уязвимостями, анализ данных и управление процессами. Является 100% российской разработкой, включена в реестр российского ПО (№364 от 08.04.2016).