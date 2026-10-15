Для реализации сценариев Disaster Recovery: CorpSoft24 открыла новые площадки в «Сколково» и Екатеринбурге для оказания облачных услуг

На российском рынке резко повысился спрос на распределенные облачные решения для организации аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры (Disaster Recovery, DR). Это обусловлено ростом внешних угроз и высокой стоимостью простоев. Реагируя на эту потребность, компания CorpSoft24 открыла в «Сколково» и Екатеринбурге две новые площадки для оказания облачных услуг, а также расширила уже существующие. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

«Сбои в работе российских дата-центров, к сожалению, все больше влияют на бизнес, использующий облачную инфраструктуру. Масштабная физическая атака на ЦОД становится принципиально новым риском, от которого не защищают ни файрволы, ни бэкапы в том же облаке, ни SLA провайдера», – сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

Чтобы построить катастрофоустойчивую инфраструктуру, компаниям после приоритизации бизнес-процессов и определения основных угроз, необходимо обеспечить географическое разделение критических ИТ-ресурсов. Рекомендуется развертывать резервные мощности в локации, не подверженной тем рискам, которые характерны для основного дата-центра.

В связи с этим CorpSoft24 добавила в свой портфель две новые площадки для оказания облачных услуг в дата-центрах, расположенных в разных регионах страны. Сегодня в активе компании пять площадок: две в Москве, по одной – в «Сколково», Екатеринбурге и Хабаровске. Критерии выбора – регион, SLA и объем свободных ресурсов в дата-центре. В Хабаровске компания дополнительно провела расширение, увеличив количество доступных стойко-мест.

Таким образом, существующие на данный момент площадки CorpSoft24 позволяют закрыть все требования к обеспечению различных сценариев катастрофоустойчивости. Все они уже используются клиентами компании для резервного копирования данных. При этом CorpSoft24 активно взаимодействует с клиентами и готова предложить услуги на другой конкретной площадке, если появится такая необходимость

«Несмотря на сложившуюся ситуацию с физическими атаками на дата-центры, услуги облачных провайдеров остаются актуальными для большинства компаний – просто к ним предъявляются более серьезные требования по надежности. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить клиентам катастрофоустойчивость максимально высокого уровня. В частности, открываем новые площадки в Восточной части страны, где удобно хранить резервные копии, соединяя площадки высокоскоростными защищенными каналами передачи данных», – сказал Константин Рензяев.

Он отмечает, что с 2022 г. российский бизнес прошел ряд трансформаций: после периода экстренной локализации и импортозамещения большинство компаний начали переходить в стадию стабилизации – помогали им в этом партнеры: системные интеграторы, внешние разработчики, операторы связи, облачные провайдеры. Однако новая волна угроз, связанная с физическим разрушением ИТ-инфраструктуры, заставляет по-новому взглянуть на обеспечение безопасности и непрерывности бизнеса.

«Сегодня мы понимаем, что компании, которые никогда не задумывались о масштабах аварий и не имеют резервных мощностей, находятся в наиболее уязвимом положении. Также не могут чувствовать себя уверенно организации, где в свое время реализовали необходимые мероприятия по обеспечению непрерывности, но не поддерживали этот процесс системно: не актуализировали планы, не проводили регулярные учения», – сказал Константин Рензяев.

В Corpsoft24 отмечают, что обеспечение непрерывности бизнеса охватывает людей, процессы и технологии, и должно учитывать факторы импортозамещения и тенденции в информационной безопасности. Комплексный подход требуется затем, чтобы не упереться в узкие места, в которых системы могут дать сбой.

«Для руководителя это означает простую вещь: после локализации и стабилизации наступил этап постоянного повышения надежности бизнеса. Заниматься этим лучше в процессе повседневной деятельности, а не в реактивном режиме «тушения пожара», – сказал Константин Рензяев.